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Как сделать идеальный масляный крем для вашего торта

Как приготовить масляный крем для выпечки
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Еда

Масляный крем — идеальный выбор для украшения сладкой выпечки благодаря своей простоте и отличной форме. Согласно рецепту, для его приготовления понадобятся всего четыре ингредиента:

Как приготовить масляный крем для выпечки
Фото: commons.wikimedia.org by Jamie, CC BY 2.0
  • сливочное масло,
  • сахарная пудра,
  • молоко,
  • экстракт ванили.

Приготовление занимает всего три простых шага:

  • взбить масло до мягкости,
  • добавить сахарную пудру,
  • затем молоко и ваниль,
  • взбить до однородности.

Крем можно хранить в холодильнике до 36 часов или заморозить на два месяца. При комнатной температуре крем сохраняет свои свойства лишь 4-5 часов.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. == Литература == Торты // Товарный словарь. Том 8 / Гл. ред. И. А. Пугачёв. — М.: Госторгиздат, 1960. — Стб. 917—934. Похлёбкин В. В. Торты // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 355—358. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3.

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. == Литература == Рэндольф Несси. Хорошие плохие чувства. Почему эволюция допускает тревожность, депрессию и другие психические расстройства = Randolph M. Nesse. Good Reasons for Bad Feelings: Insights from the Frontier of Evolutionary Psychiatry / пер. с англ. Мария Десятова. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — 540 с. — ISBN 978-5-00139-281-1.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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