Предала страну: Соседов вынес суровый вердикт Пугачёвой и задел Тарасову

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на слова тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о том, что она надеется вновь услышать живьём выступление эмигрировавшей певицы Аллы Пугачёвой и напомнил, что артистка "предала страну".

Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Соседов

Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей резко раскритиковал исполнительницу и заявил, что "легенда осталась в прошлом".

Соседов подчеркнул, что поклонники, тоскующие по прежней Примадонне, должны осознавать, что прежней Пугачёвой больше нет. Он напомнил о её переезде в Израиль после начала СВО, назвав этот шаг предательством.

"Возвращаться ей некуда — здесь остались лишь те, кто не прощает подобных решений. Даже блогерша Ивлеева до сих пор не может оправиться от последствий своей вечеринки, что уж говорить о Пугачёвой", — заявил критик.

Отвечая на вопрос о новых песнях артистки, Соседов предположил, что голосовые партии в них созданы искусственным интеллектом. По его мнению, живого пения там нет, так как певица давно потеряла голос.

При этом он пожелал Пугачевой "творческих успехов за пределами России", отметив, что ни за что не пришёл бы на её концерт, если бы она решила вернуться: "Это зрелище не для слабонервных".

Ранее режиссёр Стася Толстая рассказала о своих творческих принципах.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.



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