Качество под вопросом: как жалобы клиентов свели бизнес Иды Галич в минус

1:32 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Компания "Еджи", основанная телеведущей Идой Галич, столкнулась с резким падением доходов в 2024 году. Согласно данным Mash, выручка сервиса по доставке суши и роллов оказалась отрицательной — минус 1,6 млн рублей.

Источники связывают это с многочисленными жалобами клиентов на снижение качества продукции, включая претензии к свежести рыбы и риса, а также неоправданно высокие цены.

Контрастом выглядят показатели 2023 года: по информации Telegram-канала "Звездач", тогда проект принёс Галич 8,1 млн рублей выручки и 2,7 млн чистой прибыли. Резкий спад за год стал неожиданностью для поклонников предпринимательницы, которая ранее успешно совмещала бизнес с медийной карьерой.

Напомним, Ида Галич получила известность благодаря юмористическим проектам: в 2016-м она участвовала в "Comedy Баттл", а в 2018-м вела тревел-шоу "Орел и решка. Россия".

Несмотря на трудности в ресторанном бизнесе, она продолжает реализовывать творческие амбиции — в июне 2024 года стартовали съёмки её дебютного короткометражного фильма "Мама". По словам Галич, идея проекта вынашивалась четыре года, а в основу сценария легли личные переживания.

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