Ужин за 30 минут: картошка по-новому без лишней суеты

Когда после тяжёлого дня времени на готовку нет совсем, даже обычная "картошка в мундире" кажется испытанием. Но есть пара простых приёмов, которые помогут ускорить процесс — и ужин окажется на столе раньше, чем вы успеете сказать "гриль".

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённый картофель

Микроволновка + гриль: тандем для спешащих

Первый способ — комбинировать микроволновку и духовку. Шеф-повар Викери советует: сначала прогрейте картофель в микроволновке, а затем быстро доведите до готовности под грилем в духовке. Это не только сокращает общее время приготовления, но и экономит электроэнергию — ведь не нужно ждать, пока духовка прогреется. Главное — не забудьте надрезать кожуру, иначе картофель может буквально взорваться внутри микроволновки.

Металл в помощь (но не в микроволновке)

Второй лайфхак звучит неожиданно: положите в форму с картофелем чайную ложку. Только не пытайтесь проделать это в микроволновке — речь идёт исключительно о духовке. Металл быстрее нагревается и передаёт тепло клубням, сокращая время запекания почти на 20 минут. Этот трюк сработает и для других корнеплодов — например, моркови или свёклы.

Теперь у вас есть не один, а два способа ускорить ужин — и ни один не требует усилий, только смекалки.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

