Растительное молоко: энергия без риска для здоровья

Напитки без кофеина, которые помогают сосредоточиться и бодрствовать

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе, популярный напиток для утреннего бодрствования, имеет как преимущества, так и потенциальные риски из-за содержания кофеина. Однако существуют альтернативные напитки, которые могут заменить кофе и также способствовать повышению энергии и концентрации.

Фото: Flickr by Kjokkenutstyr, CC BY-SA 4.0

Среди них:

куркума латте,

какао,

растительное молоко,

смузи,

цикорий,

зелёный чай,

чай мате,

комбуча,

лимонная вода.

Эти напитки обладают различными полезными свойствами, такими как антиоксидантная активность, способность снижать воспаление и поддерживать здоровье сердца, а также могут предложить более мягкий стимулирующий эффект по сравнению с кофе.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста. == Литература == Плужников И. И. Чашка кофе. — М.: Пищевая промышленность, 1967. — 95 с. Похлёбкин В. В. Кофе // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 164—167. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Жизнь в чашке : спецвыпуск // Восточная коллекция : журн. — М. : РГБ, 2015. — № 64. — 164 с. Бэнкс, М. Мировая энциклопедия кофе = The World Encyclopedia of Coffee : [пер. с англ.] / М. Бэнкс, К. Мак-Фадден, К. Эткинсон. — М. : Росмэн-Пресс, 2002. — 256 с. Хэнсон, Т. Триумф семян : как семена покорили растительный мир и повлияли на человеческую цивилизацию = The Triumph of Seeds: How Grains, Nuts, Kernels, Pulses, and Pips : [пер. с англ.]. — М. : Альпина Паблишер, 2018. — 374 p. — ISBN 978-5-91671-809-6. Kahve Sözcüğünün Etimolojisi ve Arap Literatüründeki Yansımaları / E. Ayyıldız // International Anatolian Conference on Coffee & Cocoa : Full Text Book : [тур.] : [арх. 25 августа 2021] / Sinem Karakundakoglu (ed.). — Malatya : IKSAD Global Publishing House, 2021. — P. 61–68.

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д. == Литература == John F. Mariani. smoothie // The Dictionary of American Food and Drink. — First Edition. — New York: Hearst Books, 1983. — P. 289. — 379 p. — ISBN 0-68810139-9.