Как добиться потрясающего цветочного аромата у жасминового чая

Как правильно заваривать жасминовый чай

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Жасминовый чай — один из самых популярных напитков. Считается, что чай изначально пришёл из Персии через Индию в Китай. Жасминовый чай впервые появился в официальных источниках во времена династии Сун в Китае, которая закончилась в XIII веке нашей эры, но этот напиток предназначался в основном для членов королевской семьи.

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Жасминовый чай готовится путём смешивания чайных листьев с цветками жасмина. Самый распространенный вариант — зелёный жасминовый чай. Это не напиток без кофеина, и его нельзя назвать травяным чаем. При этом жасминовый чай богат антиоксидантами.

Чай лучше пить без молока и сахара, чтобы насладиться прекрасными цветочными нотками. Однако если вы чувствуете необходимость подсластить его, можно добавить немного мёда.

Ингредиенты

1/2 стакана листового зелёного или чёрного чая

1 чашка свежих цветков жасмина

Приготовление

Добавьте 1/4 стакана чайных листьев в пустую банку. Добавьте цветы жасмина. Чтобы раскрыть аромат цветов жасмина, положите небольшой тяжёлый предмет поверх слоёв чая и закройте банку. Поставьте банку в тёмное сухое место на сутки, чтобы вкус и аромат чайных листьев как следует пропитался жасмином. Теперь вы можете заваривать чай. При правильном хранении чайные листья с жасмином могут храниться до 6 месяцев.