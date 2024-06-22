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Как добиться потрясающего цветочного аромата у жасминового чая

Как правильно заваривать жасминовый чай

1:32
Еда

Жасминовый чай — один из самых популярных напитков. Считается, что чай изначально пришёл из Персии через Индию в Китай. Жасминовый чай впервые появился в официальных источниках во времена династии Сун в Китае, которая закончилась в XIII веке нашей эры, но этот напиток предназначался в основном для членов королевской семьи.

Как правильно заваривать жасминовый чай
Фото: commons.wikimedia.org by Takkk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Жасминовый чай готовится путём смешивания чайных листьев с цветками жасмина. Самый распространенный вариант — зелёный жасминовый чай. Это не напиток без кофеина, и его нельзя назвать травяным чаем. При этом жасминовый чай богат антиоксидантами.

Чай лучше пить без молока и сахара, чтобы насладиться прекрасными цветочными нотками. Однако если вы чувствуете необходимость подсластить его, можно добавить немного мёда.

Ингредиенты

  • 1/2 стакана листового зелёного или чёрного чая
  • 1 чашка свежих цветков жасмина

Приготовление

Добавьте 1/4 стакана чайных листьев в пустую банку. Добавьте цветы жасмина. Чтобы раскрыть аромат цветов жасмина, положите небольшой тяжёлый предмет поверх слоёв чая и закройте банку. Поставьте банку в тёмное сухое место на сутки, чтобы вкус и аромат чайных листьев как следует пропитался жасмином. Теперь вы можете заваривать чай. При правильном хранении чайные листья с жасмином могут храниться до 6 месяцев.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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