Очень вкусный жареный рис с сосисками, овощами и яичницей

Жареный рис с куриными сосисками: аппетитное блюдо

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте на ужин жареный рис с куриными сосисками, имбирём, чесноком, сельдереем, соевым соусом, рисовым уксусом и приправами — это простое и аппетитное блюдо.

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Ингредиенты

1/2 стакана канолового/рапсового масла

2 моркови

2 столовые ложки рисового уксуса

6 куриных сосисок

4 стебля сельдерея

2 столовые ложки чеснока

4 яйца

2 столовые ложки имбиря

1/2 стакана соевого соуса

Зелёный лук

6 стаканов риса

Приготовление