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Очень вкусный жареный рис с сосисками, овощами и яичницей

Жареный рис с куриными сосисками: аппетитное блюдо

1:16
Еда

Приготовьте на ужин жареный рис с куриными сосисками, имбирём, чесноком, сельдереем, соевым соусом, рисовым уксусом и приправами — это простое и аппетитное блюдо.

Жареный рис с куриными сосисками: аппетитное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon Ang is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1/2 стакана канолового/рапсового масла
  • 2 моркови
  • 2 столовые ложки рисового уксуса
  • 6 куриных сосисок
  • 4 стебля сельдерея
  • 2 столовые ложки чеснока
  • 4 яйца
  • 2 столовые ложки имбиря
  • 1/2 стакана соевого соуса
  • Зелёный лук
  • 6 стаканов риса

Приготовление

  1. Отварите рис, нарежьте кубиками сельдерей и морковь. Поставьте вок на сильный огонь, нагрейте 4 столовые ложки канолового масла. Добавьте в вок взбитые яйца и обжарьте их. Переложите на тарелку.
  2. В вок добавьте оставшееся каноловое масло, нарезанный имбирь, чеснок, морковь и сельдерей и обжарьте 3-4 минуты. Добавьте сосиски и зелёный лук, готовьте 2-3 минуты.
  3. Добавьте в вок приготовленный рис, соевый соус и рисовый винный уксус и снова обжарьте смесь. В конце добавьте в смесь яичницу.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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