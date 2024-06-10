Очень вкусный жареный рис с сосисками, овощами и яичницей
Жареный рис с куриными сосисками: аппетитное блюдо
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Приготовьте на ужин жареный рис с куриными сосисками, имбирём, чесноком, сельдереем, соевым соусом, рисовым уксусом и приправами — это простое и аппетитное блюдо.
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon Ang is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- 1/2 стакана канолового/рапсового масла
- 2 моркови
- 2 столовые ложки рисового уксуса
- 6 куриных сосисок
- 4 стебля сельдерея
- 2 столовые ложки чеснока
- 4 яйца
- 2 столовые ложки имбиря
- 1/2 стакана соевого соуса
- Зелёный лук
- 6 стаканов риса
Приготовление
- Отварите рис, нарежьте кубиками сельдерей и морковь. Поставьте вок на сильный огонь, нагрейте 4 столовые ложки канолового масла. Добавьте в вок взбитые яйца и обжарьте их. Переложите на тарелку.
- В вок добавьте оставшееся каноловое масло, нарезанный имбирь, чеснок, морковь и сельдерей и обжарьте 3-4 минуты. Добавьте сосиски и зелёный лук, готовьте 2-3 минуты.
- Добавьте в вок приготовленный рис, соевый соус и рисовый винный уксус и снова обжарьте смесь. В конце добавьте в смесь яичницу.
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