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Ароматный куриный суп с лимонным соком, свежей кинзой и имбирём: очень вкусное и лёгкое блюдо

Готовим куриный суп с лимоном и кинзой

1:03
Еда

Этот вкусный куриный суп очень легко приготовить, используя всего несколько легкодоступных ингредиентов.  

Готовим куриный суп с лимоном и кинзой
Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 250 г курицы
  • Корень имбиря
  • 1 зелёный перец чили
  • Чёрный перец по желанию
  • 1 чайная ложка уксуса
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 5 зубчиков чеснока
  • Кинза
  • 2 чайные ложки кукурузной муки
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Положите курицу в кастрюлю с водой, добавьте 1 столовую ложку соли, имбирь и кинзу, Готовьте 15 минут.
  2. Достаньте курицу из кастрюли и дайте ей остыть. Измельчите. Тем временем в сковороду с маслом добавьте измельчённый чеснок и имбирь вместе с зелёным перцем чили.
  3. Добавьте 1 стакан куриного бульона и примерно 2 стакана воды вместе с измельчённой курицей и доведите до кипения. Приправьте солью и перцем и добавьте уксус. Добавьте кукурузную муку, кинзу, сок двух лимонов.
САМЫЙ ПРОСТОЙ КУРИНЫЙ СУП С ВЕРМИШЕЛЬЮ - вкусно, сытно и аппетитно!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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