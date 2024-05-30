Ароматный куриный суп с лимонным соком, свежей кинзой и имбирём: очень вкусное и лёгкое блюдо

Готовим куриный суп с лимоном и кинзой

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот вкусный куриный суп очень легко приготовить, используя всего несколько легкодоступных ингредиентов.

Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

250 г курицы

Корень имбиря

1 зелёный перец чили

Чёрный перец по желанию

1 чайная ложка уксуса

2 столовые ложки лимонного сока

5 зубчиков чеснока

Кинза

2 чайные ложки кукурузной муки

Соль по необходимости

Приготовление

Положите курицу в кастрюлю с водой, добавьте 1 столовую ложку соли, имбирь и кинзу, Готовьте 15 минут. Достаньте курицу из кастрюли и дайте ей остыть. Измельчите. Тем временем в сковороду с маслом добавьте измельчённый чеснок и имбирь вместе с зелёным перцем чили. Добавьте 1 стакан куриного бульона и примерно 2 стакана воды вместе с измельчённой курицей и доведите до кипения. Приправьте солью и перцем и добавьте уксус. Добавьте кукурузную муку, кинзу, сок двух лимонов.