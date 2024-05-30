Ароматный куриный суп с лимонным соком, свежей кинзой и имбирём: очень вкусное и лёгкое блюдо

Этот вкусный куриный суп очень легко приготовить, используя всего несколько легкодоступных ингредиентов.
Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
250 г курицы
Корень имбиря
1 зелёный перец чили
Чёрный перец по желанию
1 чайная ложка уксуса
2 столовые ложки лимонного сока
5 зубчиков чеснока
Кинза
2 чайные ложки кукурузной муки
Соль по необходимости
Приготовление
Положите курицу в кастрюлю с водой, добавьте 1 столовую ложку соли, имбирь и кинзу, Готовьте 15 минут.
Достаньте курицу из кастрюли и дайте ей остыть. Измельчите. Тем временем в сковороду с маслом добавьте измельчённый чеснок и имбирь вместе с зелёным перцем чили.
Добавьте 1 стакан куриного бульона и примерно 2 стакана воды вместе с измельчённой курицей и доведите до кипения. Приправьте солью и перцем и добавьте уксус. Добавьте кукурузную муку, кинзу, сок двух лимонов.
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