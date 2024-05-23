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Сырные шарики с колбасой: оригинальная закуска, которую не стыдно предложить гостям

Как приготовить сырные шарики с колбасой

0:58
Еда

Сырные шарики с колбасой — очень заманчивый вариант закуски. Их довольно легко приготовить дома.

Как приготовить сырные шарики с колбасой
Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi is licensed under public domain

Эти очаровательные небольшие шарики наверняка понравятся как детям, так и гостям.

Ингредиенты 

  • 300 г куриной колбасы
  • 1,5 стакана смеси для выпечки печенья
  • 1 чайная ложка сливочного масла
  • 300 г сыра чеддер
  • Вода по мере необходимости

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  2. Смешайте руками куриную колбасу и сыр чеддер в миске вместе со смесью для приготовления печенья. Добавьте немного воды и ещё раз хорошо перемешайте, пока смесь не станет немного влажной.
  3. Раскатайте из смеси крошечные шарики. Смажьте противень небольшим количеством сливочного масла и разложите шарики. Запекайте минимум 15-20 минут.
СЫРНЫЕ ШАРИКИ. Очень легкий рецепт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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