Сырные шарики с колбасой: оригинальная закуска, которую не стыдно предложить гостям

Как приготовить сырные шарики с колбасой

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырные шарики с колбасой — очень заманчивый вариант закуски. Их довольно легко приготовить дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi is licensed under public domain

Эти очаровательные небольшие шарики наверняка понравятся как детям, так и гостям.

Ингредиенты

300 г куриной колбасы

1,5 стакана смеси для выпечки печенья

1 чайная ложка сливочного масла

300 г сыра чеддер

Вода по мере необходимости

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смешайте руками куриную колбасу и сыр чеддер в миске вместе со смесью для приготовления печенья. Добавьте немного воды и ещё раз хорошо перемешайте, пока смесь не станет немного влажной. Раскатайте из смеси крошечные шарики. Смажьте противень небольшим количеством сливочного масла и разложите шарики. Запекайте минимум 15-20 минут.