Сырные шарики с колбасой: оригинальная закуска, которую не стыдно предложить гостям
Как приготовить сырные шарики с колбасой
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Сырные шарики с колбасой — очень заманчивый вариант закуски. Их довольно легко приготовить дома.
Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi is licensed under public domain
Эти очаровательные небольшие шарики наверняка понравятся как детям, так и гостям.
Ингредиенты
- 300 г куриной колбасы
- 1,5 стакана смеси для выпечки печенья
- 1 чайная ложка сливочного масла
- 300 г сыра чеддер
- Вода по мере необходимости
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов.
- Смешайте руками куриную колбасу и сыр чеддер в миске вместе со смесью для приготовления печенья. Добавьте немного воды и ещё раз хорошо перемешайте, пока смесь не станет немного влажной.
- Раскатайте из смеси крошечные шарики. Смажьте противень небольшим количеством сливочного масла и разложите шарики. Запекайте минимум 15-20 минут.
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СЫРНЫЕ ШАРИКИ. Очень легкий рецепт