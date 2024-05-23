Жареная картошка со шкварками: вкусно, как у бабушки в деревне

Жареная картошка со шкварками: горячо, сытно и очень аппетитно

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Расскажем о рецепте жареной картошки со шкварками, который по достоинству оценит вся ваша семья, и непременно потребует готовить это блюдо снова и снова!

Фото: commons.wikimedia.org by Eckhard Polesny is licensed under public domain

Ингредиенты:

600 г картофеля,

100 г сала или бекона,

3 зубчика чеснока,

Соль и молотый чёрный перец по вкусу,

1 веточка петрушки.

Приготовление:

Очистите картофель и нарежьте его небольшими кусочками. Поставьте нарезанный картофель в холодную воду и оставьте на протяжении 30 минут. Нарежьте свежее или солёное сало на тонкие полоски или маленькие кубики. Разместите сало на холодной сковороде и нагрейте на небольшом огне. Обжаривайте сало в течение 5-7 минут, пока не вытопится жир и не появятся шкварки — хрустящие кусочки. Снимите сковороду с огня, а шкварки переложите на бумажное полотенце и отложите в сторону. Обсушите нарезанный картофель, очистите и нарежьте чеснок ломтиками. Разогрейте вытопившийся жир на сковороде. Должно быть достаточно жира, чтобы покрыть дно сковороды слоем 2-3 мм. При необходимости, дополните жир растительным маслом. Выложите картофель на сковороду и обжарьте его на среднем огне в течение 5-6 минут. Затем переверните картофель и готовьте еще 10-12 минут до получения золотистой корочки. Добавьте картофелю чеснок и шкварки, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Покройте сковороду крышкой, уменьшите огонь и продолжайте готовить еще 4-5 минут. Переложите готовую жареную картошку со шкварками на блюдо и украсьте нарезанной петрушкой. Приятного аппетита!