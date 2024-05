Простой вариант для перекуса: цельнозерновой хлеб с сардинами, лимонным соком и петрушкой

Этот простой рецепт тостов с сардинами вам придётся по душе. Блюдо сочетает в себе удивительно насыщенный и солёный вкус рыбы с остротой перца чили и кислинкой лимона.

Фото: commons.wikimedia.org by Таморлан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported