Простой вариант для перекуса: цельнозерновой хлеб с сардинами, лимонным соком и петрушкой

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Тост с сардинами: простой и полезный перекус

Еда

Этот простой рецепт тостов с сардинами вам придётся по душе. Блюдо сочетает в себе удивительно насыщенный и солёный вкус рыбы с остротой перца чили и кислинкой лимона.

Тост с сардинами: простой и полезный перекус
Фото: commons.wikimedia.org by Таморлан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока, нарезанный
  • 1 красный перец чили, очищенный от семян и нарезанный
  • 1 лимон (цедра и сок)
  • 2 банки сардин по 120 г в подсолнечном масле
  • 4 ломтика цельнозернового хлеба
  • Петрушка

Приготовление

  1. Нагрейте оливковое масло на сковороде, затем добавьте зубчик чеснока и красный перец чили. Когда специи начнут шипеть, добавьте цедру лимона.
  2.  Добавьте сардины и прогрейте несколько минут, пока они не станут тёплыми.
  3. Поджарьте хлеб. Добавьте петрушку к сардинам, добавьте немного лимонного сока, затем распределите начинку на хлеб.
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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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