Простой вариант для перекуса: цельнозерновой хлеб с сардинами, лимонным соком и петрушкой
Тост с сардинами: простой и полезный перекус
Этот простой рецепт тостов с сардинами вам придётся по душе. Блюдо сочетает в себе удивительно насыщенный и солёный вкус рыбы с остротой перца чили и кислинкой лимона.
Фото: commons.wikimedia.org by Таморлан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 зубчик чеснока, нарезанный
- 1 красный перец чили, очищенный от семян и нарезанный
- 1 лимон (цедра и сок)
- 2 банки сардин по 120 г в подсолнечном масле
- 4 ломтика цельнозернового хлеба
- Петрушка
Приготовление
- Нагрейте оливковое масло на сковороде, затем добавьте зубчик чеснока и красный перец чили. Когда специи начнут шипеть, добавьте цедру лимона.
- Добавьте сардины и прогрейте несколько минут, пока они не станут тёплыми.
- Поджарьте хлеб. Добавьте петрушку к сардинам, добавьте немного лимонного сока, затем распределите начинку на хлеб.
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