Простой вариант для перекуса: цельнозерновой хлеб с сардинами, лимонным соком и петрушкой

Тост с сардинами: простой и полезный перекус

Этот простой рецепт тостов с сардинами вам придётся по душе. Блюдо сочетает в себе удивительно насыщенный и солёный вкус рыбы с остротой перца чили и кислинкой лимона.

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Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла

1 зубчик чеснока, нарезанный

1 красный перец чили, очищенный от семян и нарезанный

1 лимон (цедра и сок)

2 банки сардин по 120 г в подсолнечном масле

4 ломтика цельнозернового хлеба

Петрушка

Приготовление

Нагрейте оливковое масло на сковороде, затем добавьте зубчик чеснока и красный перец чили. Когда специи начнут шипеть, добавьте цедру лимона. Добавьте сардины и прогрейте несколько минут, пока они не станут тёплыми. Поджарьте хлеб. Добавьте петрушку к сардинам, добавьте немного лимонного сока, затем распределите начинку на хлеб.