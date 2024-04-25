Диетолог Елена Соломатина дала советы по выбору мяса для идеального шашлыка

Диетолог Соломатина объяснила, как правильно выбрать мясо для шашлыка

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, на что следует обратить внимание при выборе мяса для шашлыка.

Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалист объяснила, что нужно выбирать мясо без жёлтых жировых прослоек. В идеале стоит избегать чрезмерно жирного мяса, чтобы снизить калорийность шашлыка.

Ранее сообщалось, что в России выросла стоимость "шашлычного набора".

Рекомендую обращать внимание на то, какое мясо на ощупь. Оно не должно быть липким, обветренным. Кусок можно понюхать, у него не должно быть отталкивающего запаха", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Соломатина порекомендовала покупать мясо в местах, которые вызывают доверие и прошли ветеринарную проверку.