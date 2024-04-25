Диетолог Елена Соломатина дала советы по выбору мяса для идеального шашлыка

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, на что следует обратить внимание при выборе мяса для шашлыка.
Специалист объяснила, что нужно выбирать мясо без жёлтых жировых прослоек. В идеале стоит избегать чрезмерно жирного мяса, чтобы снизить калорийность шашлыка.
Ранее сообщалось, что в России выросла стоимость "шашлычного набора".
Рекомендую обращать внимание на то, какое мясо на ощупь. Оно не должно быть липким, обветренным. Кусок можно понюхать, у него не должно быть отталкивающего запаха", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Соломатина порекомендовала покупать мясо в местах, которые вызывают доверие и прошли ветеринарную проверку.
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