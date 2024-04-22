Шокирующее повышение цен на шашлычные наборы в России: Почему пикник обойдется вам дороже?

В России выросла стоимость "шашлычного набора"

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле текущего года в России отмечается увеличение цен на комплекты для шашлыков, включающие в себя мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг.

Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным компании "Платформа ОФД", стоимость такого набора выросла на 11%, достигнув отметки в 2917 рублей.

Согласно материалу "Известий", за первые 18 дней апреля общий объем продаж подобных наборов сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем на готовое к жарке мясо приходится тратить 679 рублей, на комплект шампуров — 304 рубля, на мангал — 1402 рубля. Цена угля варьируется в среднем от 243 рублей, а розжиг обойдется в 289 рублей.

Таким образом, средний чек за набор для шашлыков в апреле составил 2917 рублей, что на 11% превышает показатель прошлого года.

Эксперты отмечают, что погодные условия оказывают влияние на начало шашлычного сезона. В этом году погода в России менее благоприятная по сравнению с предыдущими периодами, что сказывается на спросе и ценах, подчеркивают специалисты.