Пельмени со свежей зеленью: если хочется вкусного, а впереди — пляжный сезон

Если вам хочется вкусных пельменей, но вы боитесь поправиться, попробуйте приготовить пельмени с начинкой из свежей петрушки от KP.RU. Такой вариант оказывается невероятно вкусным и полезным. В отличие от традиционных пельменей, здесь используется зелень, а не жирный фарш. Это позволяет легко сохранить стройность фигуры и наслаждаться вкусом пельменей перед пляжным сезоном.
Фото: commons.wikimedia.org by Lemon Tree is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Итак, вам потребуются следующие ингредиенты на 4 порции:
— 1 пучок свежей петрушки, укропа, шпината или зелёного лука,
— 3 стакана муки высшего сорта,
— 1 стакан воды комнатной температуры,
— 1 сырое яйцо,
— 1 чайная ложка соли для теста,
— щепотка соли для начинки,
— 2 столовые ложки растительного масла,
— натуральный йогурт для подачи.
Приступим к приготовлению:
Нарежьте зелень — петрушку, укроп, шпинат или зелёный лук — мелкими кусочками, удалив жесткие основания. Добавьте щепотку соли и аккуратно отожмите руками, чтобы зелень стала мягкой.
Выложите муку горкой на рабочую поверхность, сделайте в центре углубление и добавьте соль, влейте воду и взбейте яйцо. Постепенно замешивайте эластичное тесто, накройте его чистой салфеткой и оставьте на 30 минут.
Раскатайте тесто и вырежьте круглые лепешки формой для пельменей. На каждую лепешку положите по чайной ложке начинки и тщательно сомкните края.
Варите пельмени в кипящей подсоленной воде с добавлением нескольких ложек растительного масла. Подавайте с натуральным йогуртом.
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