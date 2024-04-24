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Пельмени со свежей зеленью: если хочется вкусного, а впереди — пляжный сезон

Пельмени с петрушкой: таким блюдом фигуру вы точно не испортите

1:42
Еда

Если вам хочется вкусных пельменей, но вы боитесь поправиться, попробуйте приготовить пельмени с начинкой из свежей петрушки от KP.RU. Такой вариант оказывается невероятно вкусным и полезным. В отличие от традиционных пельменей, здесь используется зелень, а не жирный фарш. Это позволяет легко сохранить стройность фигуры и наслаждаться вкусом пельменей перед пляжным сезоном.

Пельмени с петрушкой: таким блюдом фигуру вы точно не испортите
Фото: commons.wikimedia.org by Lemon Tree is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Итак, вам потребуются следующие ингредиенты на 4 порции:

— 1 пучок свежей петрушки, укропа, шпината или зелёного лука,

— 3 стакана муки высшего сорта,

— 1 стакан воды комнатной температуры,

— 1 сырое яйцо,

— 1 чайная ложка соли для теста,

— щепотка соли для начинки,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— натуральный йогурт для подачи.

Приступим к приготовлению:

  1. Нарежьте зелень — петрушку, укроп, шпинат или зелёный лук — мелкими кусочками, удалив жесткие основания. Добавьте щепотку соли и аккуратно отожмите руками, чтобы зелень стала мягкой.
  2. Выложите муку горкой на рабочую поверхность, сделайте в центре углубление и добавьте соль, влейте воду и взбейте яйцо. Постепенно замешивайте эластичное тесто, накройте его чистой салфеткой и оставьте на 30 минут.
  3. Раскатайте тесто и вырежьте круглые лепешки формой для пельменей. На каждую лепешку положите по чайной ложке начинки и тщательно сомкните края.
  4. Варите пельмени в кипящей подсоленной воде с добавлением нескольких ложек растительного масла. Подавайте с натуральным йогуртом.
Лезгинские пчекар с зеленью или пельмени с зеленью! Кладезь витаминов в тарелке.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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