Пельмени со свежей зеленью: если хочется вкусного, а впереди — пляжный сезон

Пельмени с петрушкой: таким блюдом фигуру вы точно не испортите

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам хочется вкусных пельменей, но вы боитесь поправиться, попробуйте приготовить пельмени с начинкой из свежей петрушки от KP.RU. Такой вариант оказывается невероятно вкусным и полезным. В отличие от традиционных пельменей, здесь используется зелень, а не жирный фарш. Это позволяет легко сохранить стройность фигуры и наслаждаться вкусом пельменей перед пляжным сезоном.

Фото: commons.wikimedia.org by Lemon Tree is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Итак, вам потребуются следующие ингредиенты на 4 порции:

— 1 пучок свежей петрушки, укропа, шпината или зелёного лука,

— 3 стакана муки высшего сорта,

— 1 стакан воды комнатной температуры,

— 1 сырое яйцо,

— 1 чайная ложка соли для теста,

— щепотка соли для начинки,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— натуральный йогурт для подачи.

Приступим к приготовлению:

Нарежьте зелень — петрушку, укроп, шпинат или зелёный лук — мелкими кусочками, удалив жесткие основания. Добавьте щепотку соли и аккуратно отожмите руками, чтобы зелень стала мягкой. Выложите муку горкой на рабочую поверхность, сделайте в центре углубление и добавьте соль, влейте воду и взбейте яйцо. Постепенно замешивайте эластичное тесто, накройте его чистой салфеткой и оставьте на 30 минут. Раскатайте тесто и вырежьте круглые лепешки формой для пельменей. На каждую лепешку положите по чайной ложке начинки и тщательно сомкните края. Варите пельмени в кипящей подсоленной воде с добавлением нескольких ложек растительного масла. Подавайте с натуральным йогуртом.