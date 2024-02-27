От сытости до здоровья: как пельмени могут стать вашим идеальным выбором еды!

Диетолог Королева рассказала про неожиданную пользу пельменей

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пельмени — популярное блюдо, которое часто спасает в ситуациях, когда времени на приготовление еды крайне мало.

Фото: commons.wikimedia.org by Lemon Tree is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Обычно мы привыкли считать этот продукт не самым полезным, однако эксперт в области питания Маргарита Королева отмечает, что пельмени в разумных количествах могут быть полезны, обеспечивая организм энергией и насыщая его.

Но преимущества этого блюда не ограничиваются этим. Королева подчеркивает, что белок, содержащийся в обычных пельменях, способствует длительному чувству сытости.

Кроме того, специалист отмечает, что жиры, содержащиеся в пельменях, играют важную роль в нормальном функционировании организма.

Также врач советует предпочтение отдавать домашним пельменям, а не покупным в магазинах. Это обеспечивает уверенность в качестве используемого мяса и отсутствии вредных добавок.