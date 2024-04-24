Маринованная скумбрия быстрого приготовления: в разы вкуснее магазинной

Рецепт вкусной маринованной скумбрии: самый быстрый из всех возможных

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Скумбрия — это одна из самых популярных видов морской рыбы, которая пользуется большой популярностью у множества людей. Это не только доступный по цене продукт, но и простой в приготовлении, а также обладающий множеством полезных свойств для организма.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Среди различных способов приготовления, засолка скумбрии занимает особое место. Засолка от сайта "БелНовости" позволяет приготовить скумбрию таким образом, что уже через несколько часов она становится готовой к употреблению.

Для приготовления маринованной скумбрии понадобятся следующие продукты:

— 2-3 скумбрии,

— 3-4 луковицы,

— 1 чайная ложка чёрного перца,

— 3 столовые ложки соли,

— 1 столовая ложка сахара,

— 0,5 стакана уксуса,

— 0,5 стакана растительного масла,

— лавровый лист,

— свежая зелень.

Для приготовления маринованной скумбрии следует следовать данной последовательности действий:

Очистите скумбрию от внутренностей, а также удалите хвост, плавники и голову. Тщательно промойте рыбу. Нарежьте скумбрию на небольшие кусочки. Очистите лук и нарежьте его колечками. В миске смешайте соль, сахар, черный перец, уксус и растительное масло. Перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Сложите нарезанную скумбрию в глубокую ёмкость, а затем добавьте лук. Залейте рыбу и лук полученным маринадом. Добавьте лавровый лист, горошины перца и свежую зелень. Оставьте засоленную скумбрию под гнётом в холодильнике на 4-5 часов.

Таким образом вы получите вкусную, ароматную и полезную маринованную домашнюю скумбрию, которая станет отличным дополнением к вашему столу. Вы можете насладиться этим блюдом уже через несколько часов после его приготовления.