Маринованная скумбрия быстрого приготовления: в разы вкуснее магазинной

Скумбрия — это одна из самых популярных видов морской рыбы, которая пользуется большой популярностью у множества людей. Это не только доступный по цене продукт, но и простой в приготовлении, а также обладающий множеством полезных свойств для организма.
Среди различных способов приготовления, засолка скумбрии занимает особое место. Засолка от сайта "БелНовости" позволяет приготовить скумбрию таким образом, что уже через несколько часов она становится готовой к употреблению.
Для приготовления маринованной скумбрии понадобятся следующие продукты:
— 2-3 скумбрии,
— 3-4 луковицы,
— 1 чайная ложка чёрного перца,
— 3 столовые ложки соли,
— 1 столовая ложка сахара,
— 0,5 стакана уксуса,
— 0,5 стакана растительного масла,
— лавровый лист,
— свежая зелень.
Для приготовления маринованной скумбрии следует следовать данной последовательности действий:
Таким образом вы получите вкусную, ароматную и полезную маринованную домашнюю скумбрию, которая станет отличным дополнением к вашему столу. Вы можете насладиться этим блюдом уже через несколько часов после его приготовления.
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