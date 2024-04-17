Суп с фасолью и копчёностями: из банки консервированной фасоли и кусочка копчёности получается отличное первое

Суп с фасолью и копчёностями — сытное и очень вкусное первое, для приготовления которого нужна банка консервированной фасоли, кусочек копчёной грудинки или колбаски, и немного овощей. Поверьте, от такого супчика, предложенного KP.RU, вы своих домашних за уши не оттащите!
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Ингредиенты:
— 1 банка консервированной красной фасоли,
— 400 г копчёностей (колбасы, грудинки и т. п.),
— 1 луковица,
— 1 томат,
— 1 морковь,
— 3-4 картофелины,
— 2 зубчика чеснока,
— соль, перец, лавровый лист по вкусу,
— небольшое количество растительного масла.
Инструкции:
В сковороде нагрейте немного растительного масла и обжарьте мелко нарезанные копчёности в течение 5 минут. Выложите мясо из сковороды.
Мелко нарежьте лук и морковь, после чего обжарьте их до румяности. Добавьте к ним измельчённые помидоры.
Прогревайте овощи на слабом огне несколько 5 минут.
Почистите картофель и нарежьте его небольшими кубиками.
Переложите копчёности, фасоль вместе с жидкостью, обжаренные овощи, картофель в кастрюлю, налейте в неё кипяченую воду, делая суп настолько густым, насколько вам этого хочется.
Добавьте в суп соль, перец, лавровый лист и варите, пока картофель не станет мягким.
Получившийся суп с фасолью и копченостями будет вкусным и питательным блюдом для любителей такой комбинации.
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