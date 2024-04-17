Суп с фасолью и копчёностями: из банки консервированной фасоли и кусочка копчёности получается отличное первое

Суп с фасолью и копчёностями: готовится быстро, получается вкусным и густым

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Суп с фасолью и копчёностями — сытное и очень вкусное первое, для приготовления которого нужна банка консервированной фасоли, кусочек копчёной грудинки или колбаски, и немного овощей. Поверьте, от такого супчика, предложенного KP.RU, вы своих домашних за уши не оттащите!

Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 1 банка консервированной красной фасоли,

— 400 г копчёностей (колбасы, грудинки и т. п.),

— 1 луковица,

— 1 томат,

— 1 морковь,

— 3-4 картофелины,

— 2 зубчика чеснока,

— соль, перец, лавровый лист по вкусу,

— небольшое количество растительного масла.

Инструкции:

В сковороде нагрейте немного растительного масла и обжарьте мелко нарезанные копчёности в течение 5 минут. Выложите мясо из сковороды. Мелко нарежьте лук и морковь, после чего обжарьте их до румяности. Добавьте к ним измельчённые помидоры. Прогревайте овощи на слабом огне несколько 5 минут. Почистите картофель и нарежьте его небольшими кубиками. Переложите копчёности, фасоль вместе с жидкостью, обжаренные овощи, картофель в кастрюлю, налейте в неё кипяченую воду, делая суп настолько густым, насколько вам этого хочется. Добавьте в суп соль, перец, лавровый лист и варите, пока картофель не станет мягким.

Получившийся суп с фасолью и копченостями будет вкусным и питательным блюдом для любителей такой комбинации.