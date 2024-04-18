Не выбрасывайте кукурузные рыльца: это не бесполезный мусор, а лекарство от многих болезней, включая цистит

Чем полезен чай из кукурузных рылец?

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Знаете ли вы, что кукурузные рыльца полезны для почек, а также их можно использовать для лечения инфекций мочевыводящих путей?

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот необычный суперпродукт, богатый витамином К, активно используется в традиционной китайской и индейской медицине для лечения различных заболеваний, таких как малярия, простатит, инфекции мочевыводящих путей и болезни сердца. Недавние исследования показывают, что кукурузные рыльца также можно использовать для снижения:

артериального давления,

уровня сахара в крови,

"плохого" холестерина.

Кукурузные рыльца можно комбинировать с другими травами, особенно если вам нужно натуральное средство от цистита. Это успокаивающее мочегонное средство можно давать детям для лечения энуреза.

Целебный чай: Залейте две чайные ложки кукурузных рылец кипящей водой на 10–15 минут. Пейте чай до трёх раз в день.

Откажитесь от чая из кукурузных рылец, если у вас есть аллергическая реакция на кукурузу, также если вы принимаете противовоспалительные препараты, препараты от давления, кроворазжижающие, диуретики, препараты от диабета, добавки калия.