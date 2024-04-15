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Вешенка, сморчок, тутовик чешуйчатый: в каких местах искать съедобные грибы весеннего леса

За каким грибами можно сейчас отправляться в Башкирию

Еда

Осеннего сбора грибов ещё ждать и ждать. Однако и весной грибникам может улыбнуться удача, если знать места. Так, в лесах Башкирии, например, уже открылся сезон охоты на съедобные грибы. Какие экземпляры там можно найти — рассказали в материале mkset.ru.

За каким грибами можно сейчас отправляться в Башкирию
Фото: pixabay.com by 272447 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Обыкновенная вешенка

Соблюдающие пост могут обратить внимание на этот продукт, ведь в вешенке столько белка, что она вполне может заменить мясо. Кроме того, в этих грибах есть калий, кальций, йод и железо.

Ищите вешенки на поваленных деревьях, прогнивших пнях, обычно они растут большими семьями, поэтому легко можно набрать сразу целую корзину.

Где можно найти: район Дудкино, лес около села Ирныкши.

Сморчок

Этот весенний гриб может достигать 15 см в высоту. Любит лиственные леса и парки, ищите его поблизости от осин, тополей, ольхи, также любит он берёзу.

А вот обитающий в хвойных лесах строчок — близкий родственник сморчка — употреблять в пищу не стоит, этот гриб является условно-съедобным.

Тутовик чешуйчатый

Этот гриб с красивым названием можно найти на поваленных деревьях. Главное — выбирать свежие, старые тутовики не пригодны для еды. Определяется возраст по ножке — если гриб молодой, то она будет белой и упругой.

 

ВЕСЕННИЕ ГРИБЫ | СЪЕДОБНЫЕ И ЯДОВИТЫЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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