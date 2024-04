Вешенка, сморчок, тутовик чешуйчатый: в каких местах искать съедобные грибы весеннего леса

Осеннего сбора грибов ещё ждать и ждать. Однако и весной грибникам может улыбнуться удача, если знать места. Так, в лесах Башкирии, например, уже открылся сезон охоты на съедобные грибы. Какие экземпляры там можно найти — рассказали в материале mkset.ru.

Фото: pixabay.com by 272447 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion