Весенний зелёный салат со спаржей, руколой и оливками каламата: изысканная закуска, которую не стыдно предложить гостям
Готовим весенний зелёный салат со спаржей и руколой
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Приготовьте этот весенний аппетитный салат из спаржи и руколы с оливками. Его не стыдно поставить и на праздничный стол в качестве изысканной закуски.
Фото: creativecommons.org by Michał is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
Ингредиенты
Для салата:
- 2 пучка спаржи,
- 4 редиса, тонко нарезанных,
- 2 чашки руколы,
- 1 чашка горошка, очищенного и бланшированного,
- 1/2 стакана крупно нарезанных листьев базилика,
- 1/2 стакана оливок каламата без косточек, нарезанных,
- 1/2 стакана поджаренного миндаля,
- соль и перец по вкусу.
Для соуса:
- 1 небольшой лук-шалот, нарезанный,
- 1 столовая ложка майонеза,
- 2 столовые ложки белого винного уксуса,
- 2 чайные ложки дижонской горчицы,
- 1 чайная ложка мёда,
- ⅓ стакана оливкового масла.
Приготовление
- Смешайте все ингредиенты для заправки, кроме масла, в миске. Медленно влейте масло, взбивая.
- Используя овощечистку, нарежьте спаржу полосками и положите в миску. Добавьте оставшиеся ингредиенты и перемешайте с заправкой.
- Приправьте солью и перцем и сразу подавайте.
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Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру