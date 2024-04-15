Весенний зелёный салат со спаржей, руколой и оливками каламата: изысканная закуска, которую не стыдно предложить гостям

Готовим весенний зелёный салат со спаржей и руколой

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте этот весенний аппетитный салат из спаржи и руколы с оливками. Его не стыдно поставить и на праздничный стол в качестве изысканной закуски.

Фото: creativecommons.org by Michał is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Ингредиенты

Для салата:

2 пучка спаржи,

4 редиса, тонко нарезанных,

2 чашки руколы,

1 чашка горошка, очищенного и бланшированного,

1/2 стакана крупно нарезанных листьев базилика,

1/2 стакана оливок каламата без косточек, нарезанных,

1/2 стакана поджаренного миндаля,

соль и перец по вкусу.

Для соуса:

1 небольшой лук-шалот, нарезанный,

1 столовая ложка майонеза,

2 столовые ложки белого винного уксуса,

2 чайные ложки дижонской горчицы,

1 чайная ложка мёда,

⅓ стакана оливкового масла.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты для заправки, кроме масла, в миске. Медленно влейте масло, взбивая. Используя овощечистку, нарежьте спаржу полосками и положите в миску. Добавьте оставшиеся ингредиенты и перемешайте с заправкой. Приправьте солью и перцем и сразу подавайте.