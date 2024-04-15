Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певец Митя Фомин сделал селфи со своей родной сестрой
Политолог Бридже допустил эскалацию конфликта между Ираном и Израилем
ТОП-5 пород кошек для семей с детьми
Перенджиев объяснил атаки ВСУ на ЗАЭС желанием Киева запугать Россию и Запад
Фермер из Белгорода: работа под обстрелами. Репортаж
Топ-5 пород диких кошек
Породы кошек, которые могут дожить до 25 лет
Эксперт Хазин: инвестирование в золото — лучший способ сохранить свои сбережения
Татьяна Позднякова: атмосферное давление на этой неделе изменится
Весенний зелёный салат со спаржей, руколой и оливками каламата: изысканная закуска, которую не стыдно предложить гостям

Готовим весенний зелёный салат со спаржей и руколой

1:08
Еда

Приготовьте этот весенний аппетитный салат из спаржи и руколы с оливками. Его не стыдно поставить и на праздничный стол в качестве изысканной закуски.

Готовим весенний зелёный салат со спаржей и руколой
Фото: creativecommons.org by Michał is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Ингредиенты

Для салата:

  • 2 пучка спаржи,
  • 4 редиса, тонко нарезанных,
  • 2 чашки руколы,
  • 1 чашка горошка, очищенного и бланшированного,
  • 1/2 стакана крупно нарезанных листьев базилика,
  • 1/2 стакана оливок каламата без косточек, нарезанных,
  • 1/2 стакана поджаренного миндаля,
  • соль и перец по вкусу.

Для соуса:

  • 1 небольшой лук-шалот, нарезанный,
  • 1 столовая ложка майонеза,
  • 2 столовые ложки белого винного уксуса,
  • 2 чайные ложки дижонской горчицы,
  • 1 чайная ложка мёда,
  • ⅓ стакана оливкового масла.

Приготовление

  1. Смешайте все ингредиенты для заправки, кроме масла, в миске. Медленно влейте масло, взбивая.
  2. Используя овощечистку, нарежьте спаржу полосками и положите в миску. Добавьте оставшиеся ингредиенты и перемешайте с заправкой.
  3. Приправьте солью и перцем и сразу подавайте.
Салат с руколой, спаржей и креветками
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Также повысился гонорар сына шансонье.

Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
России конфликт между Израилем и Ираном выгоден, но не война между ними Любовь Степушова Готовится окружение Работино, в Славянске уничтожены первые французские наёмники Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Последние материалы
Породы кошек, которые могут дожить до 25 лет
Эксперт Хазин: инвестирование в золото — лучший способ сохранить свои сбережения
Татьяна Позднякова: атмосферное давление на этой неделе изменится
Сибирские учёные открыли в Чёрном море новый вид простейших
Губернатор Курганской области Шумков: паводок движется на Курган
Иосиф Пригожин похвалил певицу Валерию за хорошую фигуру: "Восхищаюсь"
Рассказываем как продлить плодоношение клубники
Политолог Марков: Нетаньяху продолжит атаки на Иран, чтобы остаться у власти
Едешко считает, что смена тренера может взбодрить баскетболистов ЦСКА
Вот как иностранцы перевели название фильма "Вызов"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников