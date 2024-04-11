Хрустящие и очень вкусные клюквенные батончики для полезного перекуса: узнайте, как их приготовить
Готовим дома клюквенные батончики
2:01
Клюква — это богатая антиоксидантами ягода, которая уменьшает воспаления и борется со свободными радикалами. Рекомендуем вам рецепт вкусных и хрустящих клюквенных батончиков для полезного перекуса.
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Эти клюквенные батончики хорошо замораживаются. Приготовьте большую порцию и положите в морозильную камеру, чтобы у вас всегда под рукой была вкусная и полезная закуска.
Ингредиенты
Для начинки:
- 2 чашки клюквы, свежей или замороженной,
- 6 столовых ложек сахара,
- 1,5 столовой ложки рисовой муки или картофельного крахмала,
- 2 чайные ложки миндального экстракта,
- 1/4 чайной ложки молотой корицы,
- цедра и сок 1/2 апельсина.
Для коржа:
- 2 яйца, только белки,
- 1,5 стакана цельнозерновой муки,
- 1,5 стакана миндальной муки,
- 1/2 стакана сахара,
- 4 столовые ложки холодного несолёного сливочного масла, нарезанного кубиками,
- 1,5 чайной ложки ванильного экстракта,
- 1 чайная ложка разрыхлителя,
- 1/4 чайной ложки соли,
- 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха,
- цедра 1/2 апельсина.
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов.
- Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой. Отложите в сторону.
- Смешайте все ингредиенты начинки в небольшой миске. Отложите в сторону.
- В другой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соль, мускатный орех и цедру апельсина. Добавьте в смесь сливочное масло, растирая кубики руками, пока смесь не станет рассыпчатой.
- В небольшой миске взбейте яичные белки и ванильный экстракт и вылейте в мучную смесь. Отложите полстакана этой смеси.
- Выложите оставшуюся смесь в подготовленную форму для выпечки.
- Вылейте клюквенную смесь поверх коржа. Сверху снова выложите тесто. Выпекайте 40 минут.
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Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру