Хрустящие и очень вкусные клюквенные батончики для полезного перекуса: узнайте, как их приготовить

Готовим дома клюквенные батончики

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Клюква — это богатая антиоксидантами ягода, которая уменьшает воспаления и борется со свободными радикалами. Рекомендуем вам рецепт вкусных и хрустящих клюквенных батончиков для полезного перекуса.

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Эти клюквенные батончики хорошо замораживаются. Приготовьте большую порцию и положите в морозильную камеру, чтобы у вас всегда под рукой была вкусная и полезная закуска.

Ингредиенты

Для начинки:

2 чашки клюквы, свежей или замороженной,

6 столовых ложек сахара,

1,5 столовой ложки рисовой муки или картофельного крахмала,

2 чайные ложки миндального экстракта,

1/4 чайной ложки молотой корицы,

цедра и сок 1/2 апельсина.

Для коржа:

2 яйца, только белки,

1,5 стакана цельнозерновой муки,

1,5 стакана миндальной муки,

1/2 стакана сахара,

4 столовые ложки холодного несолёного сливочного масла, нарезанного кубиками,

1,5 чайной ложки ванильного экстракта,

1 чайная ложка разрыхлителя,

1/4 чайной ложки соли,

1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха,

цедра 1/2 апельсина.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой. Отложите в сторону. Смешайте все ингредиенты начинки в небольшой миске. Отложите в сторону. В другой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соль, мускатный орех и цедру апельсина. Добавьте в смесь сливочное масло, растирая кубики руками, пока смесь не станет рассыпчатой. В небольшой миске взбейте яичные белки и ванильный экстракт и вылейте в мучную смесь. Отложите полстакана этой смеси. Выложите оставшуюся смесь в подготовленную форму для выпечки. Вылейте клюквенную смесь поверх коржа. Сверху снова выложите тесто. Выпекайте 40 минут.