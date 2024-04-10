Сэндвич-роллы с курицей, зеленью, томатами и медово-горчичным соусом: аппетитное блюдо для перекуса

Сэндвич-роллы с курицей и медово-горчичным соусом: готовим дома

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти простые и вкусные сэндвич-роллы с курицей, зеленью и помидорами получаются очень ароматными, их можно смело приготовить на ужин или в качестве перекуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Каждый сэндвич-ролл содержит всего 263 калории.

Ингредиенты

2 чайные ложки сухого горчичного порошка,

1 чайная ложка тростникового сахара,

1/2 чайной ложки соли,

1/4 чайной ложки чёрного перца,

1/4 чайной ложки соли с чесноком,

полкило сырой куриной грудки без костей и кожи, нарезанной кубиками,

1 столовая ложка оливкового масла,

4 чайные ложки жёлтой горчицы,

1 столовая ложка мёда,

1 столовая ложка обезжиренного греческого йогурта,

1 столовая ложка майонеза,

4 лаваша из цельнозерновой муки,

4-8 листьев зелёного салата,

1 средний помидор, тонко нарезанный.

Приготовление

В небольшой тарелке смешайте сухой горчичный порошок, сахар, соль, перец и чесночную соль. Поместите нарезанные кусочки курицы в пластиковый пакет с застежкой-молнией. Добавьте смесь специй к кусочкам курицы. Запечатайте пакет и встряхните. 2. Добавьте масло в большую сковороду и поставьте на средний огонь. Когда масло нагреется, добавьте кусочки курицы, готовьте 5-8 минут, помешивая каждые пару минут. Как только курица будет готова, снимите её с огня. В небольшой миске смешайте горчицу, мёд, греческий йогурт и майонез. Положите лист лаваша на чистую сухую поверхность, сверху положите 1-2 листа салата, а затем 1-2 ломтика помидора. Полейте медово-горчичным соусом, положите курицу. Заверните рулет.