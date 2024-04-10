Сэндвич-роллы с курицей, зеленью, томатами и медово-горчичным соусом: аппетитное блюдо для перекуса

Эти простые и вкусные сэндвич-роллы с курицей, зеленью и помидорами получаются очень ароматными, их можно смело приготовить на ужин или в качестве перекуса.
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Каждый сэндвич-ролл содержит всего 263 калории.
Ингредиенты
2 чайные ложки сухого горчичного порошка,
1 чайная ложка тростникового сахара,
1/2 чайной ложки соли,
1/4 чайной ложки чёрного перца,
1/4 чайной ложки соли с чесноком,
полкило сырой куриной грудки без костей и кожи, нарезанной кубиками,
1 столовая ложка оливкового масла,
4 чайные ложки жёлтой горчицы,
1 столовая ложка мёда,
1 столовая ложка обезжиренного греческого йогурта,
1 столовая ложка майонеза,
4 лаваша из цельнозерновой муки,
4-8 листьев зелёного салата,
1 средний помидор, тонко нарезанный.
Приготовление
В небольшой тарелке смешайте сухой горчичный порошок, сахар, соль, перец и чесночную соль.
Поместите нарезанные кусочки курицы в пластиковый пакет с застежкой-молнией. Добавьте смесь специй к кусочкам курицы. Запечатайте пакет и встряхните.
2. Добавьте масло в большую сковороду и поставьте на средний огонь. Когда масло нагреется, добавьте кусочки курицы, готовьте 5-8 минут, помешивая каждые пару минут. Как только курица будет готова, снимите её с огня.
В небольшой миске смешайте горчицу, мёд, греческий йогурт и майонез.
Положите лист лаваша на чистую сухую поверхность, сверху положите 1-2 листа салата, а затем 1-2 ломтика помидора. Полейте медово-горчичным соусом, положите курицу. Заверните рулет.
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