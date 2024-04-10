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Сэндвич-роллы с курицей, зеленью, томатами и медово-горчичным соусом: аппетитное блюдо для перекуса

Сэндвич-роллы с курицей и медово-горчичным соусом: готовим дома

1:47
Еда

Эти простые и вкусные сэндвич-роллы с курицей, зеленью и помидорами получаются очень ароматными, их можно смело приготовить на ужин или в качестве перекуса. 

Сэндвич-роллы с курицей и медово-горчичным соусом: готовим дома
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Каждый сэндвич-ролл содержит всего 263 калории.  

Ингредиенты

  • 2 чайные ложки сухого горчичного порошка,
  • 1 чайная ложка тростникового сахара,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца,
  • 1/4 чайной ложки соли с чесноком,
  • полкило сырой куриной грудки без костей и кожи, нарезанной кубиками,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 4 чайные ложки жёлтой горчицы,
  • 1 столовая ложка мёда,
  • 1 столовая ложка обезжиренного греческого йогурта,
  • 1 столовая ложка майонеза,
  • 4 лаваша из цельнозерновой муки,
  • 4-8 листьев зелёного салата,
  • 1 средний помидор, тонко нарезанный.

Приготовление

  1. В небольшой тарелке смешайте сухой горчичный порошок, сахар, соль, перец и чесночную соль.
  2. Поместите нарезанные кусочки курицы в пластиковый пакет с застежкой-молнией. Добавьте смесь специй к кусочкам курицы. Запечатайте пакет и встряхните.
  3. 2. Добавьте масло в большую сковороду и поставьте на средний огонь. Когда масло нагреется, добавьте кусочки курицы, готовьте 5-8 минут, помешивая каждые пару минут. Как только курица будет готова, снимите её с огня.
  4. В небольшой миске смешайте горчицу, мёд, греческий йогурт и майонез. 
  5. Положите лист лаваша на чистую сухую поверхность, сверху положите 1-2 листа салата, а затем 1-2 ломтика помидора. Полейте медово-горчичным соусом, положите курицу. Заверните рулет.
САМЫЙ БЫСТРЫЙ И ВКУСНЫЙ ПЕРЕКУС - ГОРЯЧИЙ РОЛЛ В ЛАВАШЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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