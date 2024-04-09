Лёгкое, воздушное и хрустящее безе: этот десерт приятно удивит любого, кто его попробует. Просто тает во рту!

Как приготовить безе в домашних условиях

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Красивое печенье — лёгкое, как воздух, и хрустящее, идеально подходит к кофе или чаю. Для этого рецепта печенья требуется шесть больших яичных белков. Соотношение — три столовых ложки сахара и 1/2 чайной ложки кукурузного крахмала на один большой яичный белок.

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Для приготовления этого печенья требуется всего пять ингредиентов. Если захочется разнообразия, то можно добавить шоколадную стружку, измельчённые поджаренные орехи или кокосовую стружку. Также вы можете добавить пищевой краситель.

Ингредиенты

6 яичных белков,

1 чашка плюс 2 ст. л. сахара,

1 ст. л. кукурузного крахмала,

1/4 ч. л. соли,

1 ст. л. экстракта ванили.

Приготовление

Разогрейте духовку до 107 градусов. Застелите два противня пергаментной бумагой или силиконовыми ковриками для выпечки. В небольшой миске смешайте сахар, кукурузный крахмал и соль. Взбейте яичные белки миксером с насадкой-венчиком на средне-высокой скорости до образования пены, около 1 минуты. Увеличьте скорость до максимальной и постепенно добавляйте сахарную смесь. Взбивайте до образования жёстких пиков, 8-10 минут. Добавьте ваниль. Возьмите кондитерский мешок с большой насадкой. Выложите меренги на подготовленные противни в форме звёздочек. Выпекайте в разогретой духовке около часа. Выключите духовку и оставьте печенье в закрытой духовке на 1 час или пока печенье не высохнет.