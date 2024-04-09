Лёгкое, воздушное и хрустящее безе: этот десерт приятно удивит любого, кто его попробует. Просто тает во рту!

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Как приготовить безе в домашних условиях

1:37
Еда

Красивое печенье — лёгкое, как воздух, и хрустящее, идеально подходит к кофе или чаю. Для этого рецепта печенья требуется шесть больших яичных белков. Соотношение — три столовых ложки сахара и 1/2 чайной ложки кукурузного крахмала на один большой яичный белок.

Как приготовить безе в домашних условиях
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для приготовления этого печенья требуется всего пять ингредиентов. Если захочется разнообразия, то можно добавить шоколадную стружку, измельчённые поджаренные орехи или кокосовую стружку. Также вы можете добавить пищевой краситель.

Ингредиенты

  • 6 яичных белков,
  • 1 чашка плюс 2 ст. л. сахара,
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала,
  • 1/4 ч. л. соли,
  • 1 ст. л. экстракта ванили.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 107 градусов. Застелите два противня пергаментной бумагой или силиконовыми ковриками для выпечки.
  2. В небольшой миске смешайте сахар, кукурузный крахмал и соль.
  3. Взбейте яичные белки миксером с насадкой-венчиком на средне-высокой скорости до образования пены, около 1 минуты. Увеличьте скорость до максимальной и постепенно добавляйте сахарную смесь. Взбивайте до образования жёстких пиков, 8-10 минут. Добавьте ваниль.
  4. Возьмите кондитерский мешок с большой насадкой. Выложите меренги на подготовленные противни в форме звёздочек.
  5. Выпекайте в разогретой духовке около часа. Выключите духовку и оставьте печенье в закрытой духовке на 1 час или пока печенье не высохнет.
БЕЗЕ С ОРЕХАМИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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