Смузи из лимона и киви: листики мяты придают этому витаминному напитку неповторимый аромат

Предлагаем вам рецепт освежающего и полезного смузи из киви и лимона. Этот напиток, рекомендованный KP.RU, является идеальным выбором для перекуса или полезной закуски.
Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.
Ингредиенты:
— 2 дольки лимона,
— 1 шт. киви,
— 5-6 листиков мяты,
— 100 мл негазированной воды.
Приготовление:
Очистите киви от кожуры и нарежьте на кусочки.
Удалите кожуру с долек лимона.
Подготовьте несколько листиков свежей мяты.
Положите все ингредиенты в блендер и добавьте негазированную воду.
Измельчите все компоненты до получения гладкой и однородной консистенции.
Перелейте смузи в стакан и можно наслаждаться его вкусом.
Это освежающий и витаминный напиток, который прекрасно утолит жажду и подарит вам приятный аромат и вкус. Смузи из киви и лимона также обладает полезными свойствами благодаря содержанию витаминов и антиоксидантов. Попробуйте этот смузи в качестве перекуса или полезной закуски, чтобы подарить своему организму заряд энергии и свежести.