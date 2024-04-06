Смузи из лимона и киви: листики мяты придают этому витаминному напитку неповторимый аромат

Смузи из киви и лимона: суперполезный витаминный напиток для худеющих

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт освежающего и полезного смузи из киви и лимона. Этот напиток, рекомендованный KP.RU, является идеальным выбором для перекуса или полезной закуски.

Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

— 2 дольки лимона,

— 1 шт. киви,

— 5-6 листиков мяты,

— 100 мл негазированной воды.

Приготовление:

Очистите киви от кожуры и нарежьте на кусочки. Удалите кожуру с долек лимона. Подготовьте несколько листиков свежей мяты. Положите все ингредиенты в блендер и добавьте негазированную воду. Измельчите все компоненты до получения гладкой и однородной консистенции. Перелейте смузи в стакан и можно наслаждаться его вкусом.

Это освежающий и витаминный напиток, который прекрасно утолит жажду и подарит вам приятный аромат и вкус. Смузи из киви и лимона также обладает полезными свойствами благодаря содержанию витаминов и антиоксидантов. Попробуйте этот смузи в качестве перекуса или полезной закуски, чтобы подарить своему организму заряд энергии и свежести.