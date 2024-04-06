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Смузи из лимона и киви: листики мяты придают этому витаминному напитку неповторимый аромат

Смузи из киви и лимона: суперполезный витаминный напиток для худеющих

1:06
Еда

Предлагаем вам рецепт освежающего и полезного смузи из киви и лимона. Этот напиток, рекомендованный KP.RU, является идеальным выбором для перекуса или полезной закуски.

Смузи из киви и лимона: суперполезный витаминный напиток для худеющих
Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

— 2 дольки лимона,

— 1 шт. киви,

— 5-6 листиков мяты,

— 100 мл негазированной воды.

Приготовление:

  1. Очистите киви от кожуры и нарежьте на кусочки.
  2. Удалите кожуру с долек лимона.
  3. Подготовьте несколько листиков свежей мяты.
  4. Положите все ингредиенты в блендер и добавьте негазированную воду.
  5. Измельчите все компоненты до получения гладкой и однородной консистенции.
  6. Перелейте смузи в стакан и можно наслаждаться его вкусом.

Это освежающий и витаминный напиток, который прекрасно утолит жажду и подарит вам приятный аромат и вкус. Смузи из киви и лимона также обладает полезными свойствами благодаря содержанию витаминов и антиоксидантов. Попробуйте этот смузи в качестве перекуса или полезной закуски, чтобы подарить своему организму заряд энергии и свежести.

Смузи из Киви № 1 Рецепт для Похудения
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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