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Киш со шпинатом, фетой и моцареллой: как приготовить аппетитный открытый пирог

Пирог со шпинатом и сыром: готовим вкусное дома

1:19
Еда

Этот простой и ароматный пирог с фетой, моцареллой и шпинатом — идеальный вариант для завтрака.

Пирог со шпинатом и сыром: готовим вкусное дома
Фото: commons.wikimedia.org by Alexa is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если не устраивает постный вариант, то можно добавить бекон. Кусочек этого пирога содержит всего 174 калории.

Ингредиенты

  • коржи для пирога,
  • 2 чайные ложки оливкового масла,
  • 2 чашки нарезанного свежего шпината,
  • 56 г тёртого сыра моцарелла,
  • 56 г раскрошенного сыра фета,
  • 4 больших яйца,
  • 3/4 стакана обезжиренного молока,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 218 градусов. Застелите противень алюминиевой фольгой и отложите в сторону.
  2. Поместите корж на противень.
  3. Налейте оливковое масло в большую сковороду и поставьте на средний огонь. Добавьте шпинат и обжаривайте, время от времени помешивая, 1-2 минуты. Снимите шпинат с огня, если использовали замороженный, то отожмите лишнюю жидкость.
  4. Посыпьте корж тёртым сыром моцарелла, сверху выложите шпинат. Посыпьте измельчённую фету поверх шпината.
  5. Взбейте яйца, молоко, соль и перец в миске, вылейте эту смесь на пирог. Запекайте 35 минут.
Киш со шпинатом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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