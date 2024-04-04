Киш со шпинатом, фетой и моцареллой: как приготовить аппетитный открытый пирог

Пирог со шпинатом и сыром: готовим вкусное дома

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой и ароматный пирог с фетой, моцареллой и шпинатом — идеальный вариант для завтрака.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexa is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если не устраивает постный вариант, то можно добавить бекон. Кусочек этого пирога содержит всего 174 калории.

Ингредиенты

коржи для пирога,

2 чайные ложки оливкового масла,

2 чашки нарезанного свежего шпината,

56 г тёртого сыра моцарелла,

56 г раскрошенного сыра фета,

4 больших яйца,

3/4 стакана обезжиренного молока,

1/2 чайной ложки соли,

1/4 чайной ложки чёрного перца.

Приготовление

Разогрейте духовку до 218 градусов. Застелите противень алюминиевой фольгой и отложите в сторону. Поместите корж на противень. Налейте оливковое масло в большую сковороду и поставьте на средний огонь. Добавьте шпинат и обжаривайте, время от времени помешивая, 1-2 минуты. Снимите шпинат с огня, если использовали замороженный, то отожмите лишнюю жидкость. Посыпьте корж тёртым сыром моцарелла, сверху выложите шпинат. Посыпьте измельчённую фету поверх шпината. Взбейте яйца, молоко, соль и перец в миске, вылейте эту смесь на пирог. Запекайте 35 минут.