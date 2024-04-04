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Ароматные и сочные свиные отбивные с хрустящей корочкой и горчичным соусом: этот рецепт станет вашим любимым

Как приготовить идеальные свиные отбивные с горчичным соусом

1:56
Еда

Дижонская горчица в этом рецепте прекрасно сочетается со сливками, куриным бульоном и лимонным соком. Этот острый сливочный соус идеален для свиных отбивных.

Как приготовить идеальные свиные отбивные с горчичным соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Oliwier Brzezinski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Обваляйте свиные отбивные в панировочных сухарях для хрустящей корочки и полейте горчичным соусом — получится отличное блюдо для любого будничного ужина.

Ингредиенты

  • 1,5 стакана панировочных сухарей,
  • 3 столовые ложки оливкового масла,
  • 1/2 чайной ложки сушёного орегано,
  • 1/2 чайной ложки сушёной петрушки,
  • 1/4 чайной ложки чесночного порошка,
  • 1/4 чайной ложки лукового порошка,
  • 2,5 чайной ложки соли,
  • 1,5 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,
  • 4 отбивные из свиной корейки на кости,
  • 2 столовые ложки сливочного масла,
  • 1 большой лук-шалот, нарезанный,
  • 1 чашка куриного бульона,
  • 1/4 стакана дижонской горчицы,
  • 2 столовые ложки густых сливок,
  • 2 чайные ложки свежевыжатого лимонного сока,
  • 1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 218 градусов. Смешайте первые шесть ингредиентов, 2 ч. л. соли и 1 ч. л. перца в миске.
  2. Посыпьте свиные отбивные солью и перцем с двух сторон, обваляйте в панировочных сухарях. Выпекайте в духовке 15 минут.
  3. Растопите сливочное масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук-шалот и обжаривайте 3 минуты. Увеличьте огонь до средне-сильного, добавить бульон и довести до кипения. Кипятить 1 минуту. Добавьте горчицу, сливки и лимонный сок и готовьте, время от времени помешивая, 2-3 минуты или пока соус слегка не загустеет. Добавьте петрушку. Подавайте сразу со свиными отбивными.
Как приготовить горчичный соус
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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