Ароматные и сочные свиные отбивные с хрустящей корочкой и горчичным соусом: этот рецепт станет вашим любимым

Как приготовить идеальные свиные отбивные с горчичным соусом

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Дижонская горчица в этом рецепте прекрасно сочетается со сливками, куриным бульоном и лимонным соком. Этот острый сливочный соус идеален для свиных отбивных.

Фото: commons.wikimedia.org by Oliwier Brzezinski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Обваляйте свиные отбивные в панировочных сухарях для хрустящей корочки и полейте горчичным соусом — получится отличное блюдо для любого будничного ужина.

Ингредиенты

1,5 стакана панировочных сухарей,

3 столовые ложки оливкового масла,

1/2 чайной ложки сушёного орегано,

1/2 чайной ложки сушёной петрушки,

1/4 чайной ложки чесночного порошка,

1/4 чайной ложки лукового порошка,

2,5 чайной ложки соли,

1,5 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,

4 отбивные из свиной корейки на кости,

2 столовые ложки сливочного масла,

1 большой лук-шалот, нарезанный,

1 чашка куриного бульона,

1/4 стакана дижонской горчицы,

2 столовые ложки густых сливок,

2 чайные ложки свежевыжатого лимонного сока,

1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки.

Приготовление

Разогрейте духовку до 218 градусов. Смешайте первые шесть ингредиентов, 2 ч. л. соли и 1 ч. л. перца в миске. Посыпьте свиные отбивные солью и перцем с двух сторон, обваляйте в панировочных сухарях. Выпекайте в духовке 15 минут. Растопите сливочное масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук-шалот и обжаривайте 3 минуты. Увеличьте огонь до средне-сильного, добавить бульон и довести до кипения. Кипятить 1 минуту. Добавьте горчицу, сливки и лимонный сок и готовьте, время от времени помешивая, 2-3 минуты или пока соус слегка не загустеет. Добавьте петрушку. Подавайте сразу со свиными отбивными.