Ароматные и сочные свиные отбивные с хрустящей корочкой и горчичным соусом: этот рецепт станет вашим любимым

Дижонская горчица в этом рецепте прекрасно сочетается со сливками, куриным бульоном и лимонным соком. Этот острый сливочный соус идеален для свиных отбивных.
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Обваляйте свиные отбивные в панировочных сухарях для хрустящей корочки и полейте горчичным соусом — получится отличное блюдо для любого будничного ужина.
Ингредиенты
1,5 стакана панировочных сухарей,
3 столовые ложки оливкового масла,
1/2 чайной ложки сушёного орегано,
1/2 чайной ложки сушёной петрушки,
1/4 чайной ложки чесночного порошка,
1/4 чайной ложки лукового порошка,
2,5 чайной ложки соли,
1,5 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,
4 отбивные из свиной корейки на кости,
2 столовые ложки сливочного масла,
1 большой лук-шалот, нарезанный,
1 чашка куриного бульона,
1/4 стакана дижонской горчицы,
2 столовые ложки густых сливок,
2 чайные ложки свежевыжатого лимонного сока,
1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки.
Приготовление
Разогрейте духовку до 218 градусов. Смешайте первые шесть ингредиентов, 2 ч. л. соли и 1 ч. л. перца в миске.
Посыпьте свиные отбивные солью и перцем с двух сторон, обваляйте в панировочных сухарях. Выпекайте в духовке 15 минут.
Растопите сливочное масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук-шалот и обжаривайте 3 минуты. Увеличьте огонь до средне-сильного, добавить бульон и довести до кипения. Кипятить 1 минуту. Добавьте горчицу, сливки и лимонный сок и готовьте, время от времени помешивая, 2-3 минуты или пока соус слегка не загустеет. Добавьте петрушку. Подавайте сразу со свиными отбивными.
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