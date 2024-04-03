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Выяснилось, чем производство безлактозного сыра отличается от классического

Технолог Чаплюк: производство безлактозного сыра почти ничем не отличается от обычного

1:22
Еда

Процесс производства сыра, не содержащего лактозы, практически идентичен процессу изготовления обычного сыра.

Технолог Чаплюк: производство безлактозного сыра почти ничем не отличается от обычного
Фото: Own work by Greg O'Beirne is licensed under GNU Free Documentation License

Эксперт в области пищевых технологий Николай Чаплюк объяснил, что для приготовления безлактозного сыра используется высококачественное молоко, которое подвергается пастеризации и нормализации, чтобы достичь определённой жирности.

Затем молоко проходит созревание в специальном резервуаре, после чего вводятся итальянская закваска и фермент, необходимые для производства сыра. Однако ключевой составляющей процесса является специальный фермент, который полностью разлагает лактозу, пишет Газета.Ru.

"Технология проста в описании, но сложна в применении, ​​так как важно сохранить настоящий вкус свежего сыра, его качество и пользу для здоровья", — сказал Чаплюк.

Лактоза, известная также как молочный сахар, присутствует в молоке млекопитающих. Именно из-за непереносимости лактозы люди не могут употреблять обычные молочные продукты.

Однако благодаря специализированным технологиям и использованию подходящих ферментов, возможно производство сыра без лактозы, что позволяет людям с непереносимостью этого вещества наслаждаться вкусом и пользой сыра без ограничений. Такие сыры становятся доступными для всех, открывая новые возможности для людей, страдающих непереносимостью лактозы.

Непереносимость лактозы. Можно ли есть сыр?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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