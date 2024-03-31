Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи рассказали, почему собаки царапают свою лежанку
Янтарная кислота: новый подход в борьбе с прыщами
Значок ГТО можно получить в 2024-м году
Tesla планирует снизить стоимость электромобилей до $25,000
Россиян попросили делать интерьер в квартире менее агрессивным
JAMA Network Open: два года образования замедляют старение на 2-3%
Эффективные способы увеличения пенсии для самозанятых и индивидуальных предпринимателей
Торт из манки: мягкий и нежный корж с орешками и изюмом
The Health Site: на перекус при диабете можно есть попкорн и йогурт
Правила разморозки готового слоёного теста: пять рекомендаций, о которых нужно помнить

Как разморозить готовое слоёное тесто

1:35
Еда

Каждая хозяйка время от времени покупает в супермаркете готовое слоёное тесто в упаковке. Оно продаётся в виде пластов и очень удобно — как правило, одной порции хватает на любые домашние эксперименты по выпечке.

Как разморозить готовое слоёное тесто
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как разморозить готовое слоёное тесто, напоминает сайт tea.ru.

  1. Извлеките тесто из упаковки. Перед размораживанием убедитесь, что вы извлекли пласты теста из упаковки, чтобы избежать конденсации внутри упаковки.
  2. Восстановите треснувшие пласты. Если тесто потрескалось, смочите пальцы водой и аккуратно придавите трещины, чтобы их скрепить. Посыпьте рабочую поверхность мукой и разместите пластины теста. Дайте тесту разморозиться при комнатной температуре на протяжении часа или двух. Тесто готово к раскатке, когда после нажатия пальцем на него оставляется глубокий след.
  3. Разморозка в холодильнике. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность или тарелку и разморозьте в холодильнике в течение 3-4 часов или оставьте на ночь, чтобы оно разморозилось медленно.
  4. Разморозка в микроволновке. Вы можете воспользоваться функцией "Разморозка" в микроволновке для более быстрого процесса разморозки слоёного теста.
  5. Не замораживайте повторно. После размораживания теста его срок годности составляет около суток, поэтому не замораживайте его снова, чтобы избежать потери качества и текстуры.

Следуйте этим рекомендациями, чтобы разморозить слоёное тесто правильно и получить идеальное основание для ваших выпечек.

Размораживаем слоеное тесто просто и правильно
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Последние материалы
Россиян попросили делать интерьер в квартире менее агрессивным
JAMA Network Open: два года образования замедляют старение на 2-3%
Эффективные способы увеличения пенсии для самозанятых и индивидуальных предпринимателей
Торт из манки: мягкий и нежный корж с орешками и изюмом
The Health Site: на перекус при диабете можно есть попкорн и йогурт
В люксовых отелях Сочи возникли трудности с наличием мест
Кинологи назвали самые распространенные заблуждения о маленьких собаках
Шелковистые наволочки: три основных преимущества для здоровья кожи
Чемпионка Стенищева: ушу подходит для женщин, потому что в нем много направлений
Распространённые ошибки садоводов при выращивании огурцов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников