Аппетитный пирог с капустой будут просить ещё: готовится быстро и просто

Вкуснейший пирог с капустой со слоёным тестом

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог с капустой очень популярен. Можно использовать готовое слоёное дрожжевое тесто.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Ингредиенты

3 столовые ложки сливочного масла.

1 небольшой кочан капусты.

Три яйца, сваренных вкрутую.

Свежий укроп.

Соль.

2 листа дрожжевого слоёного теста.

Одно яйцо.

Приготовление

1. На сковороде растопите масло и положите к нему капусту. Тушите 30 минут. Остудите.

2. Охлаждённую капусту смешайте со сваренными вкрутую яйцами и накрошенной зеленью укропа. Посолите.

3. Выложите в форму для выпечки один лист теста и выложите начинку. Накройте вторым листом теста и защипните края. Взбейте яйцо и смажьте им пирог.

4. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около сорока минут.

Источник: allrecipes.com