Аппетитный пирог с капустой будут просить ещё: готовится быстро и просто

Этот пирог с капустой очень популярен. Можно использовать готовое слоёное дрожжевое тесто.
Ингредиенты
Приготовление
1. На сковороде растопите масло и положите к нему капусту. Тушите 30 минут. Остудите.
2. Охлаждённую капусту смешайте со сваренными вкрутую яйцами и накрошенной зеленью укропа. Посолите.
3. Выложите в форму для выпечки один лист теста и выложите начинку. Накройте вторым листом теста и защипните края. Взбейте яйцо и смажьте им пирог.
4. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около сорока минут.
Источник: allrecipes.com
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.