Бигус в мультиварке: традиционное блюдо из капусты и мяса готовить таким образом — одно удовольствие!

Бигус в мультиварке: блюдо получается густым и вкусным даже без предварительного обжаривания

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Бигус, традиционное польское блюдо, приготовленное по рецепту сайта calorizator.ru, получается густой консистенции и обладает приятным, слегка кисловатым вкусом. Если желаете придать блюду более оригинальный вкус, можно добавить обжаренные шампиньоны. Приятного аппетита!

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Для приготовления бигуса в мультиварке по этому рецепту вам понадобятся следующие ингредиенты:

— Капуста белокочанная — 600 г,

— Говядина (филе) — 400 г,

— Лук репчатый — 100 г,

— Морковь — 100 г,

— Томатная паста — 100 г,

— Вода — 100 мл,

— Соль (по вкусу) — 5 г,

— Специи (итальянские травы) — 1 ст. л.

Приготовление:

Промойте говядину и нарежьте ее соломкой размером 1х4 см. Так же нарежьте соломкой 1х4 см капусту. Нарежьте лук полукольцами 0,5х3 см. Натрите морковь на крупной тёрке. Выложите мясо, лук и морковь в чашу мультиварки-скороварки. Добавьте томатную пасту, соль и специи. Хорошо перемешайте. Выложите сверху капусту, посолите, добавьте специи и влейте воду. Закройте крышку, установите клапан выпуска пара, нажмите кнопку "Тушение" и установите индикатор на "Мясо". Установите время приготовления на минимальное значение (22 минуты). Когда цикл режима завершится, и блюдо будет готово, и дайте ему настояться. Перемешайте готовый бигус.