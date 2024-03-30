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Бигус в мультиварке: традиционное блюдо из капусты и мяса готовить таким образом — одно удовольствие!

Бигус в мультиварке: блюдо получается густым и вкусным даже без предварительного обжаривания

1:33
Еда

Бигус, традиционное польское блюдо, приготовленное по рецепту сайта calorizator.ru, получается густой консистенции и обладает приятным, слегка кисловатым вкусом. Если желаете придать блюду более оригинальный вкус, можно добавить обжаренные шампиньоны. Приятного аппетита!

Бигус в мультиварке: блюдо получается густым и вкусным даже без предварительного обжаривания
Фото: commons.wikimedia.org by Xylotet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления бигуса в мультиварке по этому рецепту вам понадобятся следующие ингредиенты:

— Капуста белокочанная — 600 г,

— Говядина (филе) — 400 г,

— Лук репчатый — 100 г,

— Морковь — 100 г,

— Томатная паста — 100 г,

— Вода — 100 мл,

— Соль (по вкусу) — 5 г,

— Специи (итальянские травы) — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Промойте говядину и нарежьте ее соломкой размером 1х4 см.
  2. Так же нарежьте соломкой 1х4 см капусту.
  3. Нарежьте лук полукольцами 0,5х3 см.
  4. Натрите морковь на крупной тёрке.
  5. Выложите мясо, лук и морковь в чашу мультиварки-скороварки.
  6. Добавьте томатную пасту, соль и специи. Хорошо перемешайте.
  7. Выложите сверху капусту, посолите, добавьте специи и влейте воду.
  8. Закройте крышку, установите клапан выпуска пара, нажмите кнопку "Тушение" и установите индикатор на "Мясо". Установите время приготовления на минимальное значение (22 минуты). Когда цикл режима завершится, и блюдо будет готово, и дайте ему настояться.
  9. Перемешайте готовый бигус.
СОЧНЫЙ БИГУС В МУЛЬТИВАРКЕ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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