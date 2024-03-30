Бигус в мультиварке: традиционное блюдо из капусты и мяса готовить таким образом — одно удовольствие!

Бигус, традиционное польское блюдо, приготовленное по рецепту сайта calorizator.ru, получается густой консистенции и обладает приятным, слегка кисловатым вкусом. Если желаете придать блюду более оригинальный вкус, можно добавить обжаренные шампиньоны. Приятного аппетита!
Фото: commons.wikimedia.org by Xylotet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Для приготовления бигуса в мультиварке по этому рецепту вам понадобятся следующие ингредиенты:
— Капуста белокочанная — 600 г,
— Говядина (филе) — 400 г,
— Лук репчатый — 100 г,
— Морковь — 100 г,
— Томатная паста — 100 г,
— Вода — 100 мл,
— Соль (по вкусу) — 5 г,
— Специи (итальянские травы) — 1 ст. л.
Приготовление:
Промойте говядину и нарежьте ее соломкой размером 1х4 см.
Так же нарежьте соломкой 1х4 см капусту.
Нарежьте лук полукольцами 0,5х3 см.
Натрите морковь на крупной тёрке.
Выложите мясо, лук и морковь в чашу мультиварки-скороварки.
Добавьте томатную пасту, соль и специи. Хорошо перемешайте.
Выложите сверху капусту, посолите, добавьте специи и влейте воду.
Закройте крышку, установите клапан выпуска пара, нажмите кнопку "Тушение" и установите индикатор на "Мясо". Установите время приготовления на минимальное значение (22 минуты). Когда цикл режима завершится, и блюдо будет готово, и дайте ему настояться.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ