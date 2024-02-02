Отличный выбор на обед или ужин: бигос из свежей и квашеной капусты с мясом

Вкусный и сытный бигос: отличный вариант обеда или ужина для всей семьи

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Бигос, также известный как бигус, является традиционным вторым блюдом во многих славянских кухнях. Это блюдо готовится из капусты и мяса. Существует множество вариантов приготовления бигоса, каждая хозяйка имеет свой собственный рецепт.

Фото: commons.wikimedia.org by Xylotet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вот список продуктов, необходимых для приготовления бигоса:

— Свинина — 500 грамм

— Лук репчатый — 2-3 штуки

— Большая морковь — 1-2 штуки

— Свежая капуста — 0,5-1 килограмма

— Квашеная капуста (по желанию) — 0,5 килограмма

— Чернослив без косточек (по желанию) — 200-300 грамм

— Соль — по вкусу

— Молотый чёрный перец

— Лавровый лист

— Молотая смесь перцев

Для приготовления бигоса рекомендуется использовать свинину с жиром, чтобы блюдо получилось сочным без добавления масла. Хотя традиционно бигос готовится из квашеной капусты, вы можете использовать свежую капусту или комбинацию свежей и квашеной капусты в соответствии с вашими предпочтениями.

Итак, вот пошаговый процесс приготовления бигоса:

1. Нарежьте свинину на небольшие кусочки, оставив немного жира, который придаст блюду вкус и сочность.

2. Тонко нарежьте репчатый лук полукольцами.

3. Морковь натрите на мелкой тёрке.

4. Тонко нашинкуйте свежую капусту.

5. На сухой сковороде обжарьте свинину с обеих сторон на среднем огне без добавления масла.

6. Посолите обжаренную свинину, добавьте лук. Покройте крышкой и тушите 3-4 минуты. Затем снимите крышку и продолжайте обжаривать лук до получения золотистого цвета.

7. Добавьте натертую морковь на сковороду. Если используете нежирную свинину, возможно потребуется добавить немного масла, так как морковь впитывает много жира.

8. Когда морковь станет мягкой, удалите лавровый лист и добавьте нашинкованную капусту. Перемешайте, покройте крышкой и тушите 20-30 минут.

9. Если нужно, посолите и перемешайте тушеную капусту с мясом. По желанию, можно добавить в бигос чернослив и тушить еще 5 минут.

10. Бигос готов! Приятного аппетита!

Источник: RussianFood. com