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Воздушные безглютеновые кексы из кабачков: секреты приготовления вкусного десерта в духовке

Рецепт вкуснейших маффинов из кабачков

1:25
Еда

Вам понравятся эти полезные кексы. Они получаются мягкими, влажными, вкусными, а самое главное — в них почти не ощущается вкус кабачков.

Рецепт вкуснейших маффинов из кабачков
Фото: flickr.com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В кабачках много магния и калия, от которых зависит питание сердечной мышцы. Также в этом овоще присутствует железо, столь необходимое для нормального кровообращения. Так что рецепт этого десерта должен стать обязательным в вашей кулинарной книге.  

Ингредиенты

  • 1,5 стакана миндальной муки,
  • 1/2 стакана тапиоковой муки,
  • 1/4 стакана кокосовой муки,
  • 1 чайная ложка пищевой соды,
  • 2 чайной ложки корицы,
  • 1/2 чайной ложки мускатного ореха,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 3 яйца,
  • 1/2 стакана яблочного пюре,
  • 1/4 стакана кленового сиропа,
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса,
  • 1,5 стакана тёртых кабачков.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  2. Добавьте все сухие ингредиенты в миску и перемешайте.
  3. В отдельной миске перемешайте яйца, яблочное пюре, кленовый сироп и яблочный уксус.
  4. Удалите лишнюю воду у тёртых кабачков, затем добавьте их к влажным ингредиентам, перемешайте.
  5. Вылейте влажные ингредиенты в сухие и перемешайте. Распределите тесто по формочкам для кексов. Выпекайте кексы из кабачков около 30 минут. 
Кексы с кабачком. Простая выпечка к чаю
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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