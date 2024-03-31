Воздушные безглютеновые кексы из кабачков: секреты приготовления вкусного десерта в духовке

Рецепт вкуснейших маффинов из кабачков

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Вам понравятся эти полезные кексы. Они получаются мягкими, влажными, вкусными, а самое главное — в них почти не ощущается вкус кабачков.

Фото: flickr.com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В кабачках много магния и калия, от которых зависит питание сердечной мышцы. Также в этом овоще присутствует железо, столь необходимое для нормального кровообращения. Так что рецепт этого десерта должен стать обязательным в вашей кулинарной книге.

Ингредиенты

1,5 стакана миндальной муки,

1/2 стакана тапиоковой муки,

1/4 стакана кокосовой муки,

1 чайная ложка пищевой соды,

2 чайной ложки корицы,

1/2 чайной ложки мускатного ореха,

1/2 чайной ложки соли,

3 яйца,

1/2 стакана яблочного пюре,

1/4 стакана кленового сиропа,

1 столовая ложка яблочного уксуса,

1,5 стакана тёртых кабачков.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Добавьте все сухие ингредиенты в миску и перемешайте. В отдельной миске перемешайте яйца, яблочное пюре, кленовый сироп и яблочный уксус. Удалите лишнюю воду у тёртых кабачков, затем добавьте их к влажным ингредиентам, перемешайте. Вылейте влажные ингредиенты в сухие и перемешайте. Распределите тесто по формочкам для кексов. Выпекайте кексы из кабачков около 30 минут.