Воздушные безглютеновые кексы из кабачков: секреты приготовления вкусного десерта в духовке

Вам понравятся эти полезные кексы. Они получаются мягкими, влажными, вкусными, а самое главное — в них почти не ощущается вкус кабачков.
Фото: flickr.com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
В кабачках много магния и калия, от которых зависит питание сердечной мышцы. Также в этом овоще присутствует железо, столь необходимое для нормального кровообращения. Так что рецепт этого десерта должен стать обязательным в вашей кулинарной книге.
Ингредиенты
1,5 стакана миндальной муки,
1/2 стакана тапиоковой муки,
1/4 стакана кокосовой муки,
1 чайная ложка пищевой соды,
2 чайной ложки корицы,
1/2 чайной ложки мускатного ореха,
1/2 чайной ложки соли,
3 яйца,
1/2 стакана яблочного пюре,
1/4 стакана кленового сиропа,
1 столовая ложка яблочного уксуса,
1,5 стакана тёртых кабачков.
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Добавьте все сухие ингредиенты в миску и перемешайте.
В отдельной миске перемешайте яйца, яблочное пюре, кленовый сироп и яблочный уксус.
Удалите лишнюю воду у тёртых кабачков, затем добавьте их к влажным ингредиентам, перемешайте.
Вылейте влажные ингредиенты в сухие и перемешайте. Распределите тесто по формочкам для кексов. Выпекайте кексы из кабачков около 30 минут.
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