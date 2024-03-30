Нежный сливочный веганский крем-суп из сельдерея на кокосовом молоке: готовится очень просто и быстро, съедается мгновенно

Крем-суп из сельдерея на кокосовом молоке: рецепт

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот крем-суп из сельдерея очень полезный и лёгкий. Его можно смело отнести к веганским блюдам, поскольку суп не содержит глютена и молочных продуктов (в составе кокосовое молоко).

Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

2 столовые ложки оливкового масла,

1/2 средней луковицы, нарезанной кубиками,

1 очищенный лук-порей, нарезанный кубиками,

8 стеблей сельдерея, нарезанных кубиками,

3 измельчённых зубчика чеснока,

4 чашки куриного или овощного бульона,

1 чайная ложка соли,

1/3 стакана жирного кокосового молока,

листья сельдерея,

черный перец,

паприка.

Приготовление:

Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте нарезанный кубиками лук, лук-порей и сельдерей и обжаривайте 10 минут. Добавьте чеснок и обжаривайте еще минуту или две. Добавьте в кастрюлю бульон и соль. Увеличьте огонь до сильного и доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой. Варите 20 минут. Снимите суп с огня и добавьте кокосовое молоко. С помощью погружного блендера измельчите суп, сделав его кремовым. Подавайте суп, украсив листьями сельдерея и щепоткой черного перца и паприки.