Воздушное лимонное печенье: готовится очень просто из готовой смеси для кекса. Время выпечки — всего 6 минут!

Лимонное печенье: как приготовить из покупной смеси для кекса

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Приготовьте лимонное печенье из покупной смеси для выпечки всего за 20 минут! Быстро, легко, почти из ничего, а главное — этот божественный десерт будет с неповторимым ароматом свежести лимона.

Фото: commons.wikimedia.org by Paolo Neo is licensed under Public Domain

Ингредиенты

1 упаковка смеси для выпечки "Кекс лимонный"

2 больших яйца

1/3 стакана растительного масла

1 чайная ложка лимонного экстракта

1/3 стакана сахарной пудры для украшения

Приготовление

Разогрейте духовку до 190 градусов. Высыпьте смесь для кекса в большую миску. Добавьте яйца, масло и экстракт лимона, перемешайте до однородной массы. Скатайте шарики из теста, обваляйте в сахарной пудре, затем выложите на противень. Выпекайте в разогретой духовке, пока низ не станет светло-коричневым, 6-9 минут.