Вкуснейший салат "Цезарь" в пите: этот сэндвич идеально подходит для полезного обеда на скорую руку

Приготовьте полезный перекус, воспользовавшись этим рецептом. Вам понадобится не так уж и много ингредиентов: пита, курица, салат и домашний соус "Цезарь". На приготовление этой кулинарной фантазии на тему салата "Цезарь" требуется всего 10 минут.
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Ингредиенты
1 чайная ложка лимонного сока
1/2 небольшого зубчика чеснока, измельчённого
1 столовая ложка обезжиренного греческого йогурта
1 столовая ложка майонеза
1/4 чайной ложки горчичного порошка
1 анчоус, промытый и мелко нарезанный
1/2 столовой ложки тёртого пармезана
1 небольшая варёная куриная грудка без кожи
1/4 небольшого огурца, нарезанного кубиками
3 помидора черри, разрезать пополам
4 нарезанных листа салата
1 цельнозерновой хлеб пита
Приготовление
Взбейте лимонный сок, чеснок, йогурт, майонез, горчичный порошок, анчоусы, пармезан и 2-3 столовые ложки воды вместе с чёрным перцем.
Добавьте курицу, огурцы, помидоры и салат.
Поджарьте питу, затем нафаршируйте смесью салата и курицы.
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