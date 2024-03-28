Вкуснейший салат "Цезарь" в пите: этот сэндвич идеально подходит для полезного обеда на скорую руку

Пита с начинкой из салата "Цезарь": вкусный перекус

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте полезный перекус, воспользовавшись этим рецептом. Вам понадобится не так уж и много ингредиентов: пита, курица, салат и домашний соус "Цезарь". На приготовление этой кулинарной фантазии на тему салата "Цезарь" требуется всего 10 минут.

Фото: flickr.com by Jose Nicdao is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 чайная ложка лимонного сока

1/2 небольшого зубчика чеснока, измельчённого

1 столовая ложка обезжиренного греческого йогурта

1 столовая ложка майонеза

1/4 чайной ложки горчичного порошка

1 анчоус, промытый и мелко нарезанный

1/2 столовой ложки тёртого пармезана

1 небольшая варёная куриная грудка без кожи

1/4 небольшого огурца, нарезанного кубиками

3 помидора черри, разрезать пополам

4 нарезанных листа салата

1 цельнозерновой хлеб пита

Приготовление

Взбейте лимонный сок, чеснок, йогурт, майонез, горчичный порошок, анчоусы, пармезан и 2-3 столовые ложки воды вместе с чёрным перцем. Добавьте курицу, огурцы, помидоры и салат. Поджарьте питу, затем нафаршируйте смесью салата и курицы.