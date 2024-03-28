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Зелёный чай матча: как правильно заваривать в домашних условиях знаменитый пенистый японский напиток

Как правильно заваривать чай матча

1:10
Еда

Чай матча — это порошок из молодых чайных листочков, который при растворении в воде образует густой пенистый настой тёмно-зелёного цвета.

Как правильно заваривать чай матча
Фото: Own work by Koumei Matcha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Благодаря высокой концентрации катехинов, этот чай полезен для профилактики заболеваний суставов, он замедляет процессы старения, а также улучшает когнитивные функции мозга. Также матча способствует снижению уровня "плохого" холестерина и предотвращает скачки сахара в крови. Как же правильно заваривать этот целебный японский напиток?

Ингредиенты

  • Порошок матча
  • Горячая вода
  • Подсластитель: мёд, кленовый сироп

Приготовление

Традиционный метод — использовать бамбуковый венчик и миску для чая матча.

Добавьте порошок матча в небольшое сито и просейте в миску. Затем налейте 1/4 стакана горячей воды и энергично взбивайте бамбуковым венчиком в течение примерно 30 секунд. Когда чай станет пенистым, добавьте горячей воды и наслаждайтесь напитком.

Не пытайтесь размешать ложкой чай матча, иначе у вас останутся комочки!

Если чай кажется вам немного горьким, вы можете добавить немного кленового сиропа, мёда или вашего любимого подсластителя.

Как приготовить чай матча
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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