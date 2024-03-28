Зелёный чай матча: как правильно заваривать в домашних условиях знаменитый пенистый японский напиток

Чай матча — это порошок из молодых чайных листочков, который при растворении в воде образует густой пенистый настой тёмно-зелёного цвета.
Благодаря высокой концентрации катехинов, этот чай полезен для профилактики заболеваний суставов, он замедляет процессы старения, а также улучшает когнитивные функции мозга. Также матча способствует снижению уровня "плохого" холестерина и предотвращает скачки сахара в крови. Как же правильно заваривать этот целебный японский напиток?
Традиционный метод — использовать бамбуковый венчик и миску для чая матча.
Добавьте порошок матча в небольшое сито и просейте в миску. Затем налейте 1/4 стакана горячей воды и энергично взбивайте бамбуковым венчиком в течение примерно 30 секунд. Когда чай станет пенистым, добавьте горячей воды и наслаждайтесь напитком.
Не пытайтесь размешать ложкой чай матча, иначе у вас останутся комочки!
Если чай кажется вам немного горьким, вы можете добавить немного кленового сиропа, мёда или вашего любимого подсластителя.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".