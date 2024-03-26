Сырный супчик с курицей: близкие скажут вам за него "спасибо"!

Вкусный сырный суп с курицей — идеальное решение для занятой хозяйки. Приготовление этого аппетитного горячего блюда от сайта "Едим Дома" не вызовет у вас трудностей, а ваши близкие будут в восторге от его вкуса.
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Ингредиенты:
— 300 г куриной грудки,
— 2 упаковки плавленого сыра,
— 5 штук картофеля,
— 3 репчатых лука,
— 1 морковь,
— 1 зубчик чеснока,
— 30 г вермишели,
— свежий укроп,
— соль и перец по вкусу.
Приготовление:
большой кастрюле с холодной водой (примерно 3 литра) положите куриную грудку и доведите до кипения. Варите курицу около 20-30 минут, удаляя пену с поверхности бульона.
Выньте варёную курицу из кастрюли и нарежьте её на небольшие кусочки. Верните кусочки курицы обратно в бульон.
Нарежьте картофель и добавьте его в бульон. Готовьте овощи около 15-20 минут.
Для овощной зажарки на сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости, затем добавьте тёртую морковь. Обжаривайте овощи вместе еще некоторое время, затем добавьте их в суп.
Раскрошите плавленые сырки (можно использовать сыр с грибным ароматом) и добавьте их в суп приблизительно за 10 минут до готовности. Хорошо перемешайте, чтобы сыр полностью растворился.
Последние 5 минут добавьте вермишель в суп, аккуратно перемешайте.
Украсьте готовый сырный суп свежим мелко нарезанным укропом перед подачей.
Горячий и сытный сырный суп с курицей готов к подаче. Наслаждайтесь тёплым и ароматным блюдом вместе с вашими близкими!
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