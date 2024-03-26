Сырный супчик с курицей: близкие скажут вам за него "спасибо"!

Сырный суп с курицей: аппетитный и согревающий, очень легко готовится

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный сырный суп с курицей — идеальное решение для занятой хозяйки. Приготовление этого аппетитного горячего блюда от сайта "Едим Дома" не вызовет у вас трудностей, а ваши близкие будут в восторге от его вкуса.

Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 300 г куриной грудки,

— 2 упаковки плавленого сыра,

— 5 штук картофеля,

— 3 репчатых лука,

— 1 морковь,

— 1 зубчик чеснока,

— 30 г вермишели,

— свежий укроп,

— соль и перец по вкусу.

Приготовление:

большой кастрюле с холодной водой (примерно 3 литра) положите куриную грудку и доведите до кипения. Варите курицу около 20-30 минут, удаляя пену с поверхности бульона. Выньте варёную курицу из кастрюли и нарежьте её на небольшие кусочки. Верните кусочки курицы обратно в бульон. Нарежьте картофель и добавьте его в бульон. Готовьте овощи около 15-20 минут. Для овощной зажарки на сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости, затем добавьте тёртую морковь. Обжаривайте овощи вместе еще некоторое время, затем добавьте их в суп. Раскрошите плавленые сырки (можно использовать сыр с грибным ароматом) и добавьте их в суп приблизительно за 10 минут до готовности. Хорошо перемешайте, чтобы сыр полностью растворился. Последние 5 минут добавьте вермишель в суп, аккуратно перемешайте. Украсьте готовый сырный суп свежим мелко нарезанным укропом перед подачей.

Горячий и сытный сырный суп с курицей готов к подаче. Наслаждайтесь тёплым и ароматным блюдом вместе с вашими близкими!