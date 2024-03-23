Горячий чай с апельсином и облепихой: радует глаз своим цветом и отлично согревает

Чай с облепихой и апельсином: витамины и сплошная польза на период межсезонья

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Давайте приготовим вкусный и ароматный горячий напиток с освежающей облепихой и сладким апельсином по рекомендации сайта "Лайфхакер". Этот чай идеально подходит для того, чтобы согреться в холодное время года или просто для наслаждения в любое время дня.

Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko is licensed under public domain

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 1 апельсин,

— 150 граммов облепихи,

— вода по вашему вкусу,

— 0,5 чайной ложки корицы,

— 3 столовые ложки мёда,

По желанию можно добавить две штучки гвоздики для пикантности.

Процесс приготовления:

Натрите цедру апельсина на мелкой тёрке, осторожно избегая белого слоя. Очистите апельсин от кожуры и поместите его в блендер вместе с облепихой. Тщательно измельчите фруктовую смесь в блендере до получения гладкой массы, затем перелейте её через сито, чтобы удалить крупные кусочки. Переложите полученное пюре в кастрюлю, добавьте немного воды и по желанию корицу и гвоздику. Нагрейте смесь до кипения, а затем остудите её немного и еще раз перелейте через сито для получения однородного напитка. Когда смесь остынет, добавьте выжатый ранее сок апельсина и мёд, чтобы придать напитку сладость. Добавьте в кастрюлю горячую воду в зависимости от вашей предпочтительной консистенции. Более концентрированный чай потребует меньше воды, в то время как более лёгкий и нежный вкус можно достичь, добавив больше воды.

Теперь наслаждайтесь ароматным и витаминным чаем с оплевихой и апельсином. Этот напиток отлично согреет вас в холодное время года и принесет радость свежего цитрусового вкуса с нотками сладостью меда. Вы можете пить его горячим или добавить лед для освежающего напитка.