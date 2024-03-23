Горячий чай с апельсином и облепихой: радует глаз своим цветом и отлично согревает

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Чай с облепихой и апельсином: витамины и сплошная польза на период межсезонья

1:45
Еда

Давайте приготовим вкусный и ароматный горячий напиток с освежающей облепихой и сладким апельсином по рекомендации сайта "Лайфхакер". Этот чай идеально подходит для того, чтобы согреться в холодное время года или просто для наслаждения в любое время дня.

Чай с облепихой и апельсином: витамины и сплошная польза на период межсезонья
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko is licensed under public domain

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 1 апельсин,

— 150 граммов облепихи,

— вода по вашему вкусу,

— 0,5 чайной ложки корицы,

— 3 столовые ложки мёда,

По желанию можно добавить две штучки гвоздики для пикантности.

Процесс приготовления:

  1. Натрите цедру апельсина на мелкой тёрке, осторожно избегая белого слоя.
  2. Очистите апельсин от кожуры и поместите его в блендер вместе с облепихой.
  3. Тщательно измельчите фруктовую смесь в блендере до получения гладкой массы, затем перелейте её через сито, чтобы удалить крупные кусочки.
  4. Переложите полученное пюре в кастрюлю, добавьте немного воды и по желанию корицу и гвоздику.
  5. Нагрейте смесь до кипения, а затем остудите её немного и еще раз перелейте через сито для получения однородного напитка.
  6. Когда смесь остынет, добавьте выжатый ранее сок апельсина и мёд, чтобы придать напитку сладость.
  7. Добавьте в кастрюлю горячую воду в зависимости от вашей предпочтительной консистенции. Более концентрированный чай потребует меньше воды, в то время как более лёгкий и нежный вкус можно достичь, добавив больше воды.

Теперь наслаждайтесь ароматным и витаминным чаем с оплевихой и апельсином. Этот напиток отлично согреет вас в холодное время года и принесет радость свежего цитрусового вкуса с нотками сладостью меда. Вы можете пить его горячим или добавить лед для освежающего напитка.

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ С АПЕЛЬСИНОМ/ПОЛЕЗНЫЙ, ПРОСТОЙ И ВКУСНЫЙ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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