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Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток

Чай с апельсиновыми корками: вкусный горячий напиток, в котором много витамина С

1:09
Еда

Чёрный чай с апельсиновой коркой — это напиток, идеальный для тех, кто любит яркие и свежие ароматы. Он имеет насыщенный вкус и является отличным источником витаминов.

Чай с апельсиновыми корками: вкусный горячий напиток, в котором много витамина С
Фото: flickr.com by moonlightbulb is licensed under CC BY 2.0.

Этот чай, приготовленный по рекомендации сайта "Лефуд", можно подавать с печеньем или другими лёгкими закусками, чтобы создать атмосферу приятного чаепития.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты (на 2 порции):

— 3 чайные ложки чёрного чая,

— 1 апельсин,

— 500 мл воды,

— 1 веточка мяты.

Приготовление:

  1. Сорвите несколько листиков мяты и снимите цедру с апельсина.
  2. Положите чай, мятные листики и апельсиновую цедру в заварной чайник или заварной фильтр.
  3. Добавьте кипяток в заварной чайник или фильтр с ингредиентами и дайте чаю настояться в течение 5-10 минут.
  4. После заваривания чай готов к подаче.
  5. Вы можете добавить сахар по своему вкусу, если хотите.

Наслаждайтесь ярким вкусом и ароматом апельсинового чая. Он отлично подойдет для расслабления и наслаждения в комфортной атмосфере чаепития.

КАК СДЕЛАТЬ ЧАЙ ИЗ АПЕЛЬСИНОВОЙ КОРКИ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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