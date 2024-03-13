Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток

Чай с апельсиновыми корками: вкусный горячий напиток, в котором много витамина С

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Чёрный чай с апельсиновой коркой — это напиток, идеальный для тех, кто любит яркие и свежие ароматы. Он имеет насыщенный вкус и является отличным источником витаминов.

Фото: flickr.com by moonlightbulb is licensed under CC BY 2.0.

Этот чай, приготовленный по рекомендации сайта "Лефуд", можно подавать с печеньем или другими лёгкими закусками, чтобы создать атмосферу приятного чаепития.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты (на 2 порции):

— 3 чайные ложки чёрного чая,

— 1 апельсин,

— 500 мл воды,

— 1 веточка мяты.

Приготовление:

Сорвите несколько листиков мяты и снимите цедру с апельсина. Положите чай, мятные листики и апельсиновую цедру в заварной чайник или заварной фильтр. Добавьте кипяток в заварной чайник или фильтр с ингредиентами и дайте чаю настояться в течение 5-10 минут. После заваривания чай готов к подаче. Вы можете добавить сахар по своему вкусу, если хотите.

Наслаждайтесь ярким вкусом и ароматом апельсинового чая. Он отлично подойдет для расслабления и наслаждения в комфортной атмосфере чаепития.