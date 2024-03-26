Пейте эти пять травяных чаев, чтобы облегчить симптомы простуды. Секреты заваривания травяного чая

Нет ничего более приятного во время недомогания и простуды, чем чашка горячего чая. Тёплый напиток поможет прочистить заложенный нос, успокоить боль в горле. Некоторые травяные чаи также помогут организму быстро восстановиться, укрепляя иммунитет.
Листья мяты перечной содержат ментол, который оказывает лёгкое обезболивающее действие на горло. Проще говоря, такой чай эффективен при сухом кашле. Именно поэтому перечная мята содержится во многих препаратах от кашля. Исследования также показали, что мята перечная обладает противомикробными и противовирусными свойствами. Кроме того, мята может снимать головные и мышечные боли, что способствует лучшему сну.
Народные целители на протяжении веков использовали сушёные цветы ромашки, чтобы расслабиться и улучшить сон. Именно это часто необходимо, если вы болеете.
Вскипятите стакан воды. Снимите с огня и добавьте две-три чайные ложки сухих цветов. Настаивайте 5-10 минут. Можно выпивать до трёх чашек ромашкового чая в день натощак.
Имбирь — популярный ингредиент. Его часто добавляют в соусы и маринады. Но он также работает как натуральное лекарство от боли в горле. В имбире содержится гингерол, мощное соединение, уменьшающее воспаление, связанное с простудой или гриппом.
Прокипятите одну чайную ложку кусочков имбиря в воде в течение пяти минут. Процедить перед употреблением.
Эхинацея — цветущее растение родом из Северной Америки. Популярна как безопасное и эффективное альтернативное средство от простуды.
Варите корни эхинацеи 20 минут. Снимите с огня, затем добавьте листья или цветы эхинацеи. Настаивать 15-20 минут.
Ягоды бузины полны мощных антиоксидантов, которые помогают уменьшить воспаление и повысить иммунитет.
Кипятите цветки бузины и свежие листья перечной мяты в течение 15 минут. Процедить и выпить.
Вы также можете замочить цветки бузины в холодной воде на ночь. Процедить и выпить утром.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.