Пейте эти пять травяных чаев, чтобы облегчить симптомы простуды. Секреты заваривания травяного чая

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Какие травяные чаи помогут при простуде

2:27
Еда

Нет ничего более приятного во время недомогания и простуды, чем чашка горячего чая. Тёплый напиток поможет прочистить заложенный нос, успокоить боль в горле. Некоторые травяные чаи также помогут организму быстро восстановиться, укрепляя иммунитет.

Какие травяные чаи помогут при простуде
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мятный чай

Листья мяты перечной содержат ментол, который оказывает лёгкое обезболивающее действие на горло. Проще говоря, такой чай эффективен при сухом кашле. Именно поэтому перечная мята содержится во многих препаратах от кашля. Исследования также показали, что мята перечная обладает противомикробными и противовирусными свойствами. Кроме того, мята может снимать головные и мышечные боли, что способствует лучшему сну.

Ромашковый чай

Народные целители на протяжении веков использовали сушёные цветы ромашки, чтобы расслабиться и улучшить сон. Именно это часто необходимо, если вы болеете.

Как приготовить ромашковый чай

Вскипятите стакан воды. Снимите с огня и добавьте две-три чайные ложки сухих цветов. Настаивайте 5-10 минут. Можно выпивать до трёх чашек ромашкового чая в день натощак.

Имбирный чай

Имбирь — популярный ингредиент. Его часто добавляют в соусы и маринады. Но он также работает как натуральное лекарство от боли в горле. В имбире содержится гингерол, мощное соединение, уменьшающее воспаление, связанное с простудой или гриппом.

Как приготовить имбирный чай

Прокипятите одну чайную ложку кусочков имбиря в воде в течение пяти минут. Процедить перед употреблением.

Чай с эхинацеей

Эхинацея — цветущее растение родом из Северной Америки. Популярна как безопасное и эффективное альтернативное средство от простуды.

Как приготовить чай из эхинацеи

Варите корни эхинацеи 20 минут. Снимите с огня, затем добавьте листья или цветы эхинацеи. Настаивать 15-20 минут.

Чай из бузины

Ягоды бузины полны мощных антиоксидантов, которые помогают уменьшить воспаление и повысить иммунитет.

Как заварить чай из бузины

Кипятите цветки бузины и свежие листья перечной мяты в течение 15 минут. Процедить и выпить.

Вы также можете замочить цветки бузины в холодной воде на ночь. Процедить и выпить утром.

Какие травы помогут при простуде
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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