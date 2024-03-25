Не допускайте ошибок при использовании ароматных трав в супах: какие пряности к чему подходят

Какую специю добавить в суп, чтобы было вкусно?

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Являетесь ли вы поклонником сытных наваристых супов или лёгких бульонов, без специй вы всё равно не обойдётесь. Правильное сочетание трав и специй открывает безграничные возможности для кулинарных экспериментов. Итак, какие травы особенно хорошо сочетаются с супом.

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Тимьян

Тимьян придаёт тонкий, землистый вкус. Подходит для томатных супов, куриных, французского лукового супа. Для блюда используйте чайную ложку сушёного тимьяна или столовую ложку свежего.

Лавровый лист

Лавровый лист — популярная приправа, используемая в супах. Лаврушка имеет слегка сладкий цветочный вкус с оттенком горечи. Её не едят, а добавляют в самом начале, чтобы придать бульону вкус, затем выбрасывают.

Розмарин

Розмарин имеет сильный сосновый аромат. Отличное дополнение к картофельным супам, чечевичным, с тушёной говядиной.

Шалфей

Листья шалфея добавляют сладость, идеальны для кремовых супов, мясных, овощных.

Петрушка

Эту скромную траву часто используют для салатов, однако петрушка хорошо сочетается практически с любыми блюдами.

Кинза

Терпкая, с цитрусовыми нотками кинза часто используется в мексиканских или азиатских супах.

Укроп

У укропа острый, слегка сладкий вкус, который хорошо сочетается с блюдами ближневосточной кухни и сливочными супами, например, картофельными или рыбными. В целом укроп — ароматная и полезная трава.

Базилик

Свежий базилик придаёт сладкий, слегка пряный вкус, который часто используется в томатных или итальянских овощных супах, таких как минестроне.