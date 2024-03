Есть медуз опасно: врач в Ростове-на-Дону отговаривает местных жителей включать медуз в свой рацион

В Азовском море активно увеличивается популяция медуз, по одной из причин — из-за повышения солености воды. Ученые посчитали, что такому добру не стоит пропадать, и порекомендовали местным жителям начать их вылавливать и засаливать с использованием экстрактов дубильных веществ.

Фото: Openverse by krokodiver is licensed under CC BY 2.0