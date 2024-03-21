Есть медуз опасно: врач в Ростове-на-Дону отговаривает местных жителей включать медуз в свой рацион

В Азовском море активно увеличивается популяция медуз, по одной из причин — из-за повышения солености воды. Ученые посчитали, что такому добру не стоит пропадать, и порекомендовали местным жителям начать их вылавливать и засаливать с использованием экстрактов дубильных веществ.
По мнению экспертов, соленых медуз можно смело класть в салаты или есть с соусами. Однако врач одной из поликлиник Ростова сообщил корреспонденту rostovgazeta.ru, что все далеко не так радужно и есть медуз даже опасно.
Как пояснил доктор, медуза практически на 99% состоит из воды, белка в ней почти нет, поэтому пользы никакой точно не будет. А вот навредить себе очень даже можно.
"Да и чтобы удалить воду и съесть белок, который есть в медузах, — надо очень постараться", — отметил доктор.
Со слов специалиста, природа наградила медуз защитной функцией в виде различных ядов. Поэтому многие особи весьма токсичны.
"Я не вижу особой пользы от того, чтобы питаться медузами. Это очень сомнительное удовольствие", — добавил доктор.
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