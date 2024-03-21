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Запомните этот рецепт домашнего тирамису: этот нежный, как облачко, итальянский десерт очень понравится вашим гостям

Тирамису: рецепт приготовления в домашних условиях

Еда

Мечтаете о сладком десерте? Тогда возьмите на заметку этот простой рецепт тирамису, поразив своих близких кулинарными способностями. Этот десерт, приготовленный из кофе, шоколада и молока, представляет собой необычную вариацию классического итальянского тирамису.

Тирамису: рецепт приготовления в домашних условиях
Фото: flickr.com by Sharon Chen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Аромат кофе, смешанный с сахаром и шоколадом, придаёт этому десерту пикантную нотку.

Ингредиенты

  • 80 г густых сливок
  • 30 г сахара
  • 50 г молочного шоколада
  • 30 г сливочного масла
  • 20 г кофе
  • 70 мл молока
  • 35 г кофейных зёрен
  • 60 г тёмного шоколада
  • 5 г желатина
  • 175 г сахарной пудры
  • 230 мл воды

Приготовление

  1. Разогрейте сливки, молоко и сахар. Добавьте измельчённые кофейные зёрна, дайте настояться 2 часа.
  2. Процедите кофейный сироп. Снова подогрейте сливочную смесь. Добавьте набухший желатин и залейте шоколад.
  3. Далее выкладываем десерт слоями, даём остыть. Добавьте растопленное сливочное масло. Затем вылейте смесь в форму и храните в морозильной камере.
Простой рецепт лимонного тирамису без яиц и выпечки!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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