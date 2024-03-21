Запомните этот рецепт домашнего тирамису: этот нежный, как облачко, итальянский десерт очень понравится вашим гостям

Тирамису: рецепт приготовления в домашних условиях

Мечтаете о сладком десерте? Тогда возьмите на заметку этот простой рецепт тирамису, поразив своих близких кулинарными способностями. Этот десерт, приготовленный из кофе, шоколада и молока, представляет собой необычную вариацию классического итальянского тирамису.

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Аромат кофе, смешанный с сахаром и шоколадом, придаёт этому десерту пикантную нотку.

Ингредиенты

80 г густых сливок

30 г сахара

50 г молочного шоколада

30 г сливочного масла

20 г кофе

70 мл молока

35 г кофейных зёрен

60 г тёмного шоколада

5 г желатина

175 г сахарной пудры

230 мл воды

Приготовление

Разогрейте сливки, молоко и сахар. Добавьте измельчённые кофейные зёрна, дайте настояться 2 часа. Процедите кофейный сироп. Снова подогрейте сливочную смесь. Добавьте набухший желатин и залейте шоколад. Далее выкладываем десерт слоями, даём остыть. Добавьте растопленное сливочное масло. Затем вылейте смесь в форму и храните в морозильной камере.