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Рис басмати с овощами и специями: приготовьте этот простой и вкусный гарнир на обед

Рис с овощами: рецепт гарнира из индийской кухни

0:56
Еда

Не знаете, что приготовить на обед? Тогда этот простой рецепт гарнира из риса с овощами вам может приглянуться. Ведь готовить это блюдо индийской кухни очень легко. При желании вы можете положить в рис мясо или яйца, чтобы добавить блюду калорий.

Рис с овощами: рецепт гарнира из индийской кухни
Фото: commons.wikimedia.org by 円周率３パーセント is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 2 чашки отваренного риса басмати
  • 1/2 стакана гороха
  • 1 чайная ложка имбирной пасты
  • 2 столовые ложки кунжутного масла
  • Чёрный перец по желанию
  • 1 чайная ложка приправы по вкусу
  • 2 моркови
  • 1 луковица
  • 1 чайная ложка чесночной пасты
  • Соль по необходимости
  • 1 чайная ложка порошка красного перца чили

Приготовление

  1. Вымойте, очистите, нарежьте овощи и отложите в сторону.
  2. Обжарьте овощи в масле на сковороде добавьте нарезанный лук, имбирную пасту, чесночную пасту.
  3. Когда овощи будут полностью готовы, добавьте рис, а затем специи и травы.
Быстро, вкусно и легко! РИС С ОВОЩАМИ В ОДНОЙ СКОВОРОДЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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