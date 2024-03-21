Рис басмати с овощами и специями: приготовьте этот простой и вкусный гарнир на обед

Рис с овощами: рецепт гарнира из индийской кухни

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Не знаете, что приготовить на обед? Тогда этот простой рецепт гарнира из риса с овощами вам может приглянуться. Ведь готовить это блюдо индийской кухни очень легко. При желании вы можете положить в рис мясо или яйца, чтобы добавить блюду калорий.

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Ингредиенты

2 чашки отваренного риса басмати

1/2 стакана гороха

1 чайная ложка имбирной пасты

2 столовые ложки кунжутного масла

Чёрный перец по желанию

1 чайная ложка приправы по вкусу

2 моркови

1 луковица

1 чайная ложка чесночной пасты

Соль по необходимости

1 чайная ложка порошка красного перца чили

Приготовление

Вымойте, очистите, нарежьте овощи и отложите в сторону. Обжарьте овощи в масле на сковороде добавьте нарезанный лук, имбирную пасту, чесночную пасту. Когда овощи будут полностью готовы, добавьте рис, а затем специи и травы.