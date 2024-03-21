Рис басмати с овощами и специями: приготовьте этот простой и вкусный гарнир на обед

Не знаете, что приготовить на обед? Тогда этот простой рецепт гарнира из риса с овощами вам может приглянуться. Ведь готовить это блюдо индийской кухни очень легко. При желании вы можете положить в рис мясо или яйца, чтобы добавить блюду калорий.
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Ингредиенты
2 чашки отваренного риса басмати
1/2 стакана гороха
1 чайная ложка имбирной пасты
2 столовые ложки кунжутного масла
Чёрный перец по желанию
1 чайная ложка приправы по вкусу
2 моркови
1 луковица
1 чайная ложка чесночной пасты
Соль по необходимости
1 чайная ложка порошка красного перца чили
Приготовление
Вымойте, очистите, нарежьте овощи и отложите в сторону.
Обжарьте овощи в масле на сковороде добавьте нарезанный лук, имбирную пасту, чесночную пасту.
Когда овощи будут полностью готовы, добавьте рис, а затем специи и травы.
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Быстро, вкусно и легко! РИС С ОВОЩАМИ В ОДНОЙ СКОВОРОДЕ
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