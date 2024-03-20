Эти пышные блинчики с ненавязчивым ароматом карамели станут вашим любимым блюдом на завтрак

Карамельные блинчики: вкусный завтрак

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто не любит блины на завтрак? Этот рецепт пышных блинчиков с нотками нежной карамели станет вашим любимым.

Фото: Own work by Chefkitchen90 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В состав блинчиков входят яйца, мука, молоко, банан. Вы можете сочетать их с фруктами по вашему выбору или украсить карамельным соусом, кленовым сиропом или даже шоколадным соусом.

Ингредиенты

2 яйца

1 стакан муки

1/2 чайной ложки ванильной эссенции

1 столовая ложка растительного масла

1/2 стакана молока

3 столовые ложки сахара

1/2 банана

1/4 чайной ложки соли

Приготовление

В миске разбейте два яйца. Добавьте соль и 1 столовую ложку сахара. Тщательно взбейте. Добавьте молоко, муку и ванильную эссенцию. Очень хорошо перемешайте, чтобы получилось тесто без комочков. Добавьте в кастрюлю 2 столовые ложки сахара и поставьте на огонь. Добавьте 1 столовую ложку воды и перемешайте. Дайте сахару расплавиться. Теперь тонко нарежьте бананы и выложите их на сковороду. Также сбрызните сковороду примерно 1 столовой ложкой масла. Вылейте тесто поверх ломтиков банана. Пусть блин поджарится с одной стороны. Когда он станет золотисто-коричневого цвета, переверните на другую сторону. Подавайте с карамельным соусом, кленовым сиропом и фруктами.