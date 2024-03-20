Эти пышные блинчики с ненавязчивым ароматом карамели станут вашим любимым блюдом на завтрак

Кто не любит блины на завтрак? Этот рецепт пышных блинчиков с нотками нежной карамели станет вашим любимым.
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В состав блинчиков входят яйца, мука, молоко, банан. Вы можете сочетать их с фруктами по вашему выбору или украсить карамельным соусом, кленовым сиропом или даже шоколадным соусом.
Ингредиенты
2 яйца
1 стакан муки
1/2 чайной ложки ванильной эссенции
1 столовая ложка растительного масла
1/2 стакана молока
3 столовые ложки сахара
1/2 банана
1/4 чайной ложки соли
Приготовление
В миске разбейте два яйца. Добавьте соль и 1 столовую ложку сахара. Тщательно взбейте.
Добавьте молоко, муку и ванильную эссенцию. Очень хорошо перемешайте, чтобы получилось тесто без комочков.
Добавьте в кастрюлю 2 столовые ложки сахара и поставьте на огонь. Добавьте 1 столовую ложку воды и перемешайте. Дайте сахару расплавиться. Теперь тонко нарежьте бананы и выложите их на сковороду. Также сбрызните сковороду примерно 1 столовой ложкой масла.
Вылейте тесто поверх ломтиков банана. Пусть блин поджарится с одной стороны. Когда он станет золотисто-коричневого цвета, переверните на другую сторону.
Подавайте с карамельным соусом, кленовым сиропом и фруктами.
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