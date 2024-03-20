Замороженные макароны: когда нет даже нескольких минут, чтобы их сварить. Хитрый совет от кулинарного блогера

Заранее сваренные и замороженные макароны спасут, когда нет времени на приготовление ужина

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда времени на приготовление макарон не хватает, но в таких случаях можно воспользоваться замороженными макаронами. Такой приём поможет получить вкусное горячее блюдо быстрее, чем вы сможете вскипятить воду. Этот совет предлагается в кулинарном блоге The Kitchn.

Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Важно не доваривать макароны до конца, иначе они станут слишком мягкими при разогреве. Пусть они останутся недоваренными, чтобы в микроволновке достичь идеальной консистенции, особенно при добавлении соуса.

Макароны удобно замораживать в отдельных контейнерах или зип-пакетах. Хорошим вариантом является также выложить макароны на противень, предварительно покрытый пекарской бумагой, и слегка обмазав их оливковым маслом. Мелкие макароны стоит уложить в один слой, а спагетти можно свернуть в гнезда, чтобы они занимали меньше места. Затем макароны можно сложить в один большой пакет.

Ещё один полезный совет — замораживать домашний соус для макарон в кубиках для льда. Такие кубики быстро растают и не запачкают микроволновку.

Для разогрева макарон можно использовать микроволновку или плиту. Если выбирается микроволновка, макароны нужно распределить в контейнере таким образом, чтобы они лежали в одном слое и равномерно прогревались.

При разогреве на плите достаточно просто выложить макароны в сковородку или кастрюлю с горячим соусом — они быстро разморозятся и разогреются.