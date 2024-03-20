Замороженные макароны: когда нет даже нескольких минут, чтобы их сварить. Хитрый совет от кулинарного блогера

Иногда времени на приготовление макарон не хватает, но в таких случаях можно воспользоваться замороженными макаронами. Такой приём поможет получить вкусное горячее блюдо быстрее, чем вы сможете вскипятить воду. Этот совет предлагается в кулинарном блоге The Kitchn.
Важно не доваривать макароны до конца, иначе они станут слишком мягкими при разогреве. Пусть они останутся недоваренными, чтобы в микроволновке достичь идеальной консистенции, особенно при добавлении соуса.
Макароны удобно замораживать в отдельных контейнерах или зип-пакетах. Хорошим вариантом является также выложить макароны на противень, предварительно покрытый пекарской бумагой, и слегка обмазав их оливковым маслом. Мелкие макароны стоит уложить в один слой, а спагетти можно свернуть в гнезда, чтобы они занимали меньше места. Затем макароны можно сложить в один большой пакет.
Ещё один полезный совет — замораживать домашний соус для макарон в кубиках для льда. Такие кубики быстро растают и не запачкают микроволновку.
Для разогрева макарон можно использовать микроволновку или плиту. Если выбирается микроволновка, макароны нужно распределить в контейнере таким образом, чтобы они лежали в одном слое и равномерно прогревались.
При разогреве на плите достаточно просто выложить макароны в сковородку или кастрюлю с горячим соусом — они быстро разморозятся и разогреются.
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