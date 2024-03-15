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Хрустящий лимонный крамбл: сочный цитрусовый аромат и сладкое тесто. Не оторваться!

Как приготовить лимонный крамбл: рецепт для сладкоежек

2:12
Еда

Хрустящий пирог с лимонным коржом и начинкой из лимонной крошки. Яркий цитрусовый аромат и сладкое песочное тесто — что ещё нужно для сладкоежки.

Как приготовить лимонный крамбл: рецепт для сладкоежек
Фото: Own work by Fiver, der Hellseher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

Крошка

  • 1,5 стакана муки
  • 1/2 стакана белого сахара
  • 2 столовые ложки цедры лимона
  • 1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/2 стакана холодного сливочного масла, нарезанного кубиками

Корж

  • 1,5 стакана муки
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1 стакан белого сахара
  • 1/2 стакана сливочного масла, размягчённого
  • 3 больших яйца комнатной температуры
  • 1 чайная ложка лимонного экстракта
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 2 столовые ложки цедры лимона
  • 1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока
  • 1 чашка лимонного курда
  • 1 столовая ложка ванильного сахара

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом разъёмную форму. Отложите в сторону.
  2. Приготовьте начинку из крошки, смешав 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 2 столовые ложки цедры лимона, 1 чайную ложку лимонного сока и 1/4 чайной ложки соли. Добавьте нарезанное холодное сливочное масло. Отложите в сторону.
  3. В другой миске смешайте 1,5 стакана муки, пищевую соду и 1/4 чайной ложки соли.
  4. В большой миске взбейте 1/2 стакана сливочного масла и 1 стакан сахара до кремовой массы. Добавляйте яйца по одному, взбивая после каждого добавления. Добавьте экстракт лимона, ваниль, 2 столовые ложки цедры лимона и 1/4 стакана лимонного сока. Добавьте сухие ингредиенты и перемешайте.
  5. Выложите тесто в форму, сверху выложите лимонный курд и равномерно посыпьте крошкой. Выпекайте, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой, 35-40 минут. Дайте остыть на решетке. Снимите разъёмную форму, посыпьте пирог сахарной пудрой.
Тёртый пирог "Лимонник"
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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