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Аппетитная лазанья с мясным соусом из сладкой колбасы и говяжьего фарша: выкладываем слоями и запекаем

Как приготовить мясную лазанью в духовке

Еда

Чтобы приготовить эту лазанью, придётся приложить немного усилий, но блюдо настолько сытное и вкусное, что оно того стоит!

Как приготовить мясную лазанью в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by Schellenberg is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

  • Мясо: лазанья состоит из сладкой итальянской колбасы и нежирного говяжьего фарша
  • Лук и чеснок
  • Банка измельчённых консервированных помидоров в собственном соку, две банки томатного соуса и две банки томатной пасты
  • Две столовые ложки белого сахара
  • Свежая петрушка
  • Сушёные листья базилика
  • Соль
  • Итальянская приправа
  • Семена фенхеля и чёрный перец
  • Листы для лазаньи из твёрдых сортов пшеницы
  • Сыры: пармезан, моцарелла и рикотта
  • Яйцо

Приготовление

Выкладывать лазанью нужно слоями в следующем порядке:

  • мясной соус,
  • лист,
  • рикотта,
  • моцарелла,
  • мясной соус,
  • пармезан.

Повторите слои, затем положите сверху оставшийся пармезан.

Лазанья должна готовиться около 50 минут в духовке, разогретой до 190 градусов. Накройте её фольгой в течение первых 25 минут, затем снимите и запекайте ещё 25 минут до появления румяной корочки.

ЛАЗАНЬЯ рецепт классический с фаршем в духовке
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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