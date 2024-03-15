Аппетитная лазанья с мясным соусом из сладкой колбасы и говяжьего фарша: выкладываем слоями и запекаем

Как приготовить мясную лазанью в духовке

Чтобы приготовить эту лазанью, придётся приложить немного усилий, но блюдо настолько сытное и вкусное, что оно того стоит!

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Ингредиенты

Мясо: лазанья состоит из сладкой итальянской колбасы и нежирного говяжьего фарша

Лук и чеснок

Банка измельчённых консервированных помидоров в собственном соку, две банки томатного соуса и две банки томатной пасты

Две столовые ложки белого сахара

Свежая петрушка

Сушёные листья базилика

Соль

Итальянская приправа

Семена фенхеля и чёрный перец

Листы для лазаньи из твёрдых сортов пшеницы

Сыры: пармезан, моцарелла и рикотта

Яйцо

Приготовление

Выкладывать лазанью нужно слоями в следующем порядке:

мясной соус,

лист,

рикотта,

моцарелла,

мясной соус,

пармезан.

Повторите слои, затем положите сверху оставшийся пармезан.

Лазанья должна готовиться около 50 минут в духовке, разогретой до 190 градусов. Накройте её фольгой в течение первых 25 минут, затем снимите и запекайте ещё 25 минут до появления румяной корочки.