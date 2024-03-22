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6 суперпродуктов с высоким содержанием витамина С перечислила диетолог Хохолкова

Названы 6 продуктов, богатых витамином C

0:57
Еда

Определённую роль в ответе организма на инфекции играет витамин C, рассказала диетолог Юлия Хохолкова телеканалу "Санкт-Петербург".

Названы 6 продуктов, богатых витамином C
Фото: creativecommons.org by Joanna Boisse is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Диетолог Юлия Хохолкова поделилась информацией о роли витамина C в организме в ответ на вопрос о его влиянии на борьбу с инфекциями.

Среди следующих продуктов обнаружено высокое содержание этого витамина:

  1. облепиха содержит в себе 800 мг витамина С;
  2. чёрная смородина — 180 мг;
  3. петрушка — 160 мг;
  4. укроп — 100 мг;
  5. красный сладкий перец — 120 мг;
  6. В то время как лимоны и апельсины содержат лишь 40 мг витамина C на 100 г продукта.

Считается, что аскорбиновая кислота способствует замедлению процессов старения кожи.

Но стоит быть осторожными с цитрусовыми и другими продуктами питания, в которых много витамина С, некоторые продукты могут вызывать аллергию.

В каких продуктах больше всего витамина С?
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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