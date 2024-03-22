Определённую роль в ответе организма на инфекции играет витамин C, рассказала диетолог Юлия Хохолкова телеканалу "Санкт-Петербург".
Диетолог Юлия Хохолкова поделилась информацией о роли витамина C в организме в ответ на вопрос о его влиянии на борьбу с инфекциями.
Среди следующих продуктов обнаружено высокое содержание этого витамина:
Считается, что аскорбиновая кислота способствует замедлению процессов старения кожи.
Но стоит быть осторожными с цитрусовыми и другими продуктами питания, в которых много витамина С, некоторые продукты могут вызывать аллергию.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.