6 суперпродуктов с высоким содержанием витамина С перечислила диетолог Хохолкова

Названы 6 продуктов, богатых витамином C

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Определённую роль в ответе организма на инфекции играет витамин C, рассказала диетолог Юлия Хохолкова телеканалу "Санкт-Петербург".

Фото: creativecommons.org by Joanna Boisse is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Диетолог Юлия Хохолкова поделилась информацией о роли витамина C в организме в ответ на вопрос о его влиянии на борьбу с инфекциями.

Среди следующих продуктов обнаружено высокое содержание этого витамина:

облепиха содержит в себе 800 мг витамина С; чёрная смородина — 180 мг; петрушка — 160 мг; укроп — 100 мг; красный сладкий перец — 120 мг; В то время как лимоны и апельсины содержат лишь 40 мг витамина C на 100 г продукта.

Считается, что аскорбиновая кислота способствует замедлению процессов старения кожи.

Но стоит быть осторожными с цитрусовыми и другими продуктами питания, в которых много витамина С, некоторые продукты могут вызывать аллергию.