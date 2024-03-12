Шарики из яблок, овсянки и фиников: полезный десерт, который зарядит энергией на весь день

Шарики "Яблочный пирог": выпечка, которую не надо готовить

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти энергетические шарики из яблок, не требующие выпечки, легко делаются, они дадут вашему организму энергию, необходимую для работы в течение дня.

Фото: eatingwell.com by ANDREA MATHIS

Идеальная закуска, которая поможет вам справиться со знакомой полуденной усталостью. Когда наступает дневной спад энергии, вполне естественно хотеть чего-нибудь сладкого. Однако употребление большого количества сахара за один раз может привести к высвобождению слишком большого количества инсулина (гормона, ответственного за получение и использование энергии из пищи). Избыток инсулина быстро приведёт к резкому падению уровня сахара в крови и снижению энергии. Эта полезная вкусняшка избавит вас от таких проблем.

Ингредиенты

3/4 стакана фиников меджул, очищенных от косточек и нарезанных

1/2 стакана овсяных хлопьев

1/2 стакана нарезанных сушёных яблок

1/2 стакана несладкого миндального масла

1/4 стакана нарезанных поджаренных орехов пекан

1 столовая ложка молотой корицы

Приготовление

Замочите финики в небольшой миске с горячей водой, пока они не станут мягкими, на 5-10 минут. Измельчите в кухонном комбайне овёс, сушёные яблоки, миндальное масло, орехи пекан, корицу и финики. Скатайте из смеси 12 шариков (около 2 столовых ложек каждый). Охладите.