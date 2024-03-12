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Шарики из яблок, овсянки и фиников: полезный десерт, который зарядит энергией на весь день

Шарики "Яблочный пирог": выпечка, которую не надо готовить

1:23
Еда

Эти энергетические шарики из яблок, не требующие выпечки, легко делаются, они дадут вашему организму энергию, необходимую для работы в течение дня.

Шарики "Яблочный пирог": выпечка, которую не надо готовить
Фото: eatingwell.com by ANDREA MATHIS

Идеальная закуска, которая поможет вам справиться со знакомой полуденной усталостью. Когда наступает дневной спад энергии, вполне естественно хотеть чего-нибудь сладкого. Однако употребление большого количества сахара за один раз может привести к высвобождению слишком большого количества инсулина (гормона, ответственного за получение и использование энергии из пищи). Избыток инсулина быстро приведёт к резкому падению уровня сахара в крови и снижению энергии. Эта полезная вкусняшка избавит вас от таких проблем.

Ингредиенты

  • 3/4 стакана фиников меджул, очищенных от косточек и нарезанных
  • 1/2 стакана овсяных хлопьев
  • 1/2 стакана нарезанных сушёных яблок
  • 1/2 стакана несладкого миндального масла
  • 1/4 стакана нарезанных поджаренных орехов пекан
  • 1 столовая ложка молотой корицы

Приготовление

  1. Замочите финики в небольшой миске с горячей водой, пока они не станут мягкими, на 5-10 минут.
  2. Измельчите в кухонном комбайне овёс, сушёные яблоки, миндальное масло, орехи пекан, корицу и финики.
  3. Скатайте из смеси 12 шариков (около 2 столовых ложек каждый). Охладите.
УЖЕ ГОД НЕ ПОКУПАЮ КОНФЕТЫ! Готовлю ИЗ ОВСЯНКИ по этому рецепту!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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