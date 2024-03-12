Шарики из яблок, овсянки и фиников: полезный десерт, который зарядит энергией на весь день

Эти энергетические шарики из яблок, не требующие выпечки, легко делаются, они дадут вашему организму энергию, необходимую для работы в течение дня.
Фото: eatingwell.com by ANDREA MATHIS
Идеальная закуска, которая поможет вам справиться со знакомой полуденной усталостью. Когда наступает дневной спад энергии, вполне естественно хотеть чего-нибудь сладкого. Однако употребление большого количества сахара за один раз может привести к высвобождению слишком большого количества инсулина (гормона, ответственного за получение и использование энергии из пищи). Избыток инсулина быстро приведёт к резкому падению уровня сахара в крови и снижению энергии. Эта полезная вкусняшка избавит вас от таких проблем.
Ингредиенты
3/4 стакана фиников меджул, очищенных от косточек и нарезанных
1/2 стакана овсяных хлопьев
1/2 стакана нарезанных сушёных яблок
1/2 стакана несладкого миндального масла
1/4 стакана нарезанных поджаренных орехов пекан
1 столовая ложка молотой корицы
Приготовление
Замочите финики в небольшой миске с горячей водой, пока они не станут мягкими, на 5-10 минут.
Измельчите в кухонном комбайне овёс, сушёные яблоки, миндальное масло, орехи пекан, корицу и финики.
Скатайте из смеси 12 шариков (около 2 столовых ложек каждый). Охладите.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
УЖЕ ГОД НЕ ПОКУПАЮ КОНФЕТЫ! Готовлю ИЗ ОВСЯНКИ по этому рецепту!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ